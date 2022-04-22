Полиция установила личность дальнобойщика, погибшего в лобовом ДТП под Волгоградом

В Камышинском районе Волгоградской области полиция продолжает выяснять обстоятельства смертельного лобового ДТП с участием грузовиков Volvo и «КАМАЗом», случившегося 21 апреля вечером на федеральной трассе. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель ГУ МВД России по региону Светлана Смольянинова, к этому часу удалось установить личность второго погибшего водителя.

Напомним, что столкновение большегрузов произошло на 493 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» в 22.20 накануне. По предварительным данным, 55-летний водитель Volvo допустил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с «КАМАЗом». Оба водителя погибли в результате полученных травм.





Судя по предоставленным полицейскими фото, после сильнейшего удара грузовики загорелись. Шансов на спасение в таких условиях у мужчин попросту не было. Более того, огнем были уничтожены документы водителя «КАМАЗа». На установление личности потребовалось время.

— К этому часу личность водителя установлена. Им оказался житель Ставропольского края 1971 года рождения, — сообщила информагентству Светлана Смольянинова.

Не исключается, что водитель Volvo в результате переутомления мог уснуть за рулем, что и повлекло выезд на встречную полосу.



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области