Расследования

Полиция установила личность дальнобойщика, погибшего в лобовом ДТП под Волгоградом

Расследования 22.04.2022 15:23
22.04.2022 15:23


В Камышинском районе Волгоградской области полиция продолжает выяснять обстоятельства смертельного лобового ДТП с участием грузовиков Volvo и «КАМАЗом», случившегося 21 апреля вечером на федеральной трассе. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель ГУ МВД России по региону Светлана Смольянинова, к этому часу удалось установить личность второго погибшего водителя.

Напомним, что столкновение большегрузов произошло на 493 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» в 22.20 накануне. По предварительным данным, 55-летний водитель Volvo допустил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с «КАМАЗом». Оба водителя погибли в результате полученных травм. 


Судя по предоставленным полицейскими фото, после сильнейшего удара грузовики загорелись. Шансов на спасение в таких условиях у мужчин попросту не было. Более того, огнем были уничтожены документы водителя «КАМАЗа». На установление личности потребовалось время. 

— К этому часу личность водителя установлена. Им оказался житель Ставропольского края 1971 года рождения, — сообщила информагентству Светлана Смольянинова.

Не исключается, что водитель Volvo в результате переутомления мог уснуть за рулем, что и повлекло выезд на встречную полосу. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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