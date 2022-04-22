В столкновении двух грузовиков в Волгоградской области погибли оба водителя





В Камышинском районе устанавливают обстоятельства смертельной аварии с участием двух грузовиков, а также личность одного из двух погибших водителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло поздно вечером 21 апреля на федеральной трассе.

— По предварительной информации, в 22.20 55-летний водитель грузового автомобиля Volvo, двигаясь по автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» со стороны Волгограда в сторону Саратова, на 493 километре выехал на полосу встречного движения, — сообщили в пресс-службе главка МВД. — На встречной полосе произошло столкновение Volvo с КАМАЗом. Личность водителя встречного грузовика еще не установлена.

Один из водителей погиб на месте ДТП, второй скончался в карете скорой помощи.