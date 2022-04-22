Экономика

Больше 70% ипотеки на строительство индивидуальных домов выдаётся в рамках госпрограмм — Сбер

Экономика 22.04.2022 13:26 Новости компаний
22.04.2022 13:26 Новости компаний


По данным Сбера, основной вклад в рост ипотеки на строительство индивидуальных домов в I квартале этого года обеспечили программы с господдержкой: ипотека для семей с детьми, «Господдержка 2020» и «Дальневосточная ипотека». На их долю пришлось 73% от общего объёма всей ипотеки на ИЖС. Для сравнения за аналогичный период прошлого года эта доля составляла 34%. Рост обусловлен расширением программ льготных ипотеки на ИЖС. 
Объём выдачи таких ипотечных кредитов к I кварталу пошлого года увеличился почти в пять раз в суммарном выражении. В январе – марте 2022 года было выдано ипотеки на ИЖС на 9,6 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — на 2 млрд рублей.
Наибольшей популярностью в Сбере пользуются кредиты на строительство частных домов по программе «Дальневосточная ипотека» (3 млрд рублей); ипотека для семей с детьми — сумма выдачи составляет 2,9 млрд рублей; программа «Господдержка 2020», по которой выдано кредитов на почти 1,2 млрд рублей.
В связи с расширением льготных программ на ИЖС средний размер кредита увеличился на 60% — 3,8 млн рублей. Учитывая выгодные ставки по программам с господдержкой россияне готовы выбирать и строить более ликвидные объекты большей площадью.
Средний размер первоначального взноса по программам кредитования ИЖС составляет 23,4% (1,2 млн рублей), при этом по условиям программы минимальный взнос— 15%. Средний возраст ипотечного заёмщика молодеет и составляет 35 лет (36,5 лет в I квартале 2021 года). Интересно, что программой «Дальневосточной ипотеки» пользуются более молодые заёмщики —в возрасте 31 год, семейную ипотеку берут в возрасте 34,5 года, а программой «Господдержка 2020» — в среднем в 39,5 года.
В настоящее время Сбер предлагает ипотеку на ИЖС в рамках базовой программы «Строительство жилого дома» и программ с господдержкой. По программе «Дальневосточная ипотека» ставка на такие кредиты составляет 2%, по «Ипотеке с господдержкой для семей с детьми» 6%. Строительство дома может вестись заемщиком как самостоятельно, так и с привлечением подрядчика - обязательное условие по госпрограммам. Кроме того, в Сбере можно подать заявку на индивидуальное строительство по двум документам. Актуальные условия и ставки уточняйте на сайте domclick.ru.

 

 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Экономика
22.04.2022 15:11
Экономика 22.04.2022 15:11

0
Далее
Экономика
22.04.2022 12:58
Экономика 22.04.2022 12:58

0
Далее
Экономика
22.04.2022 07:57
Экономика 22.04.2022 07:57

0
Далее
Экономика
21.04.2022 19:47
Экономика 21.04.2022 19:47

0
Далее
Экономика
21.04.2022 19:36
Экономика 21.04.2022 19:36

0
Далее
Экономика
21.04.2022 15:52
Экономика 21.04.2022 15:52

0
Далее
Экономика
21.04.2022 15:01
Экономика 21.04.2022 15:01

0
Далее
Экономика
21.04.2022 15:01
Экономика 21.04.2022 15:01

0
Далее
Экономика
21.04.2022 14:25
Экономика 21.04.2022 14:25

0
Далее
Экономика
21.04.2022 13:05
Экономика 21.04.2022 13:05

0
Далее
Экономика
21.04.2022 11:05
Экономика 21.04.2022 11:05

0
Далее
Экономика
21.04.2022 11:02
Экономика 21.04.2022 11:02

0
Далее
Экономика
21.04.2022 10:41
Экономика 21.04.2022 10:41

0
Далее
Экономика
21.04.2022 09:57
Экономика 21.04.2022 09:57

0
Далее
Экономика
21.04.2022 08:51
Экономика 21.04.2022 08:51

0
Далее

Лента новостей

15:29
В Волгограде изготовят 3000 пригласительных на парад 9 маяСмотреть фотографии
15:23
Полиция установила личность дальнобойщика, погибшего в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:38
Волгоградцу светит срок за махинации с земельным участкомСмотреть фотографии
14:33
Битва за сахар пожилых волжанок в «Покупочке» закончилась переломомСмотреть фотографии
13:45
Обидевшийся на цены волгоградец «заминировал» автосалонСмотреть фотографии
13:41
«Это точно можно есть?»: сетевики кормят волгоградцев сосисками от 14 рублейСмотреть фотографии
13:37
Бывший вице-губернатор Волгоградской области предложил сократить работу гипермаркетов по выходнымСмотреть фотографии
13:31
Под Волгоградом осудили разбойника, напавшего с кухонным ножом на офис микрозаймовСмотреть фотографии
13:09
С Первомаем, парадом и Бессмертным полком: Бочаров разрешил массовые гуляния на майских праздникахСмотреть фотографии
12:46
Сырники, пасхальные куличи и лапша по-домашнему: в школах Волгограда обновляется рацион питанияСмотреть фотографии
12:45
Олег Савченко: Самое важное сегодня — защитить людейСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде запускают производство препаратов от инфаркта и инсультаСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде новые очистные сооружения за миллиард вывели из тениСмотреть фотографии
11:48
В столкновении двух грузовиков в Волгоградской области погибли оба водителяСмотреть фотографии
11:34
Двое юных закладчиков из Волгоградской области проведут молодость на зонеСмотреть фотографии
11:33
Больницу Фишера обязали в суде узаконить новую вертолетную площадкуСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде ударными темпами восстанавливают ступени к улице КовентриСмотреть фотографии
10:59
«Я их людьми назвать не могу»: родные убитого Романа Гребенюка просят ужесточить приговор МелконянуСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области спасли туристов, увязших в солончаке на пути к ЭльтонуСмотреть фотографии
10:46
Рыбный рейд в Волгоградском водохранилище застал браконьеров врасплохСмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
Опубликовано видео ДТП с перевернувшимся Mercedes в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
В волгоградском «Роторе» не экономят на премиальныхСмотреть фотографии
10:04
Глава СК Бастрыкин поручил открыть горячую линию для беженцевСмотреть фотографии
09:46
Аналитики оценили риски массовых сокращений в волгоградских компанияхСмотреть фотографии
09:45
В Чистый четверг в Волгоградской области сгорели четыре баниСмотреть фотографии
09:39
Идею школьных линеек с гимном и поднятием флага поддержали 78% волгоградевСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области из-за жары ограничат движение по трассамСмотреть фотографии
07:57
Волгоград впервые принял металлургов со всей РоссииСмотреть фотографии
07:55
СНТ на севере Волгограда останется без света 22 апреляСмотреть фотографии
22:45
В Волгограде рядом с обладмином перевернулся Mercedes: на месте полиция и МЧССмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 