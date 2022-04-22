Волгоградцу светит срок за махинации с земельным участком

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины за мошенничество в крупном размере с земельным участком в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, в качестве максимального наказания мужчине светит до 6 лет лишения свободы.

Как следует из материалов проверки, 10 декабря 2020 года обвиняемый вместе с двумя сообщниками с помощью поддельного свидетельства о наследстве оформили право собственности на участок на улице Новокузнецкой в Ворошиловском районе. Однако фактически земельный участок являлся собственностью муниципалитета Волгограда и никому не предоставлялся. Позже данный участок был продан фигурантом уголовного дела за 1 миллион рублей. Вину в содеянном мужчина признал полностью.

Прокуратура Волгограда посчитала собранные доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд.

Кроме того, прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление о признании сделок по отчуждению земельного участка недействительными и его возврате в муниципальную собственность, которое находится на рассмотрении в Ворошиловском районном суде.