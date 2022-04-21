Происшествия

Волгоградец снял квартиру и тайно вынес из нее стиральную машинку

Происшествия 21.04.2022 20:07
21.04.2022 20:07


В Центральном районе Волгограда задержан подозреваемый в квартирной краже. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 21 апреля, предприимчивый местный житель снял на сутки квартиру и вынес оттуда бытовую технику, в том числе стиральную машинку. 

— Накануне в полицию обратился 32-летний волгоградец с заявлением о краже бытовой техники из его квартиры, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Со слов заявителя, мужчина, снявший у него квартиру на сутки, тайно похитил из жилища стиральную машинку, пылесос и кофеварку.

В ходе ОРМ злоумышленника задержали. 30-летний житель Волгограда похищенное сдал в скупку, а деньги успел потратить. Техника возвращена владельцу. Задержанному грозит до пяти лет колонии. 

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