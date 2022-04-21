Спорт

Комиссия РФС назвала ошибкой второй гол «Ротора» в ворота «КАМАЗу»

Спорт 21.04.2022 16:06
21.04.2022 16:06



Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС обнулила второй гол «Ротор» на матче в Набережных Челнах. 11-метровый удар в ворота «КАМАЗа» на 75-й минуте матча назвали судейской ошибкой, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на протокол заседания. 

В просьбой оценить работу арбитра Антона Анопы в эпизодах с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «КАМАЗа» на 75-й минуте матча и вынесением второго предупреждения игроку «Ротора» Николаю Кипиани на 85-й минуте матча обратился в ЭСК департамент судейства РФС. Внимательно изучив происходившее на поле в Набережных Челнах, эксперты вынесли решение не в пользу волгоградской команду. 

— Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «КАМАЗ» на 75-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном сложном игровом эпизоде атакующий игрок команды «Ротор» №7 Николай Кипиани, войдя в штрафную площадь соперника, при обыгрыше игрока обороняющейся команды «КАМАЗ» №37 Евгения Воронина, сделал движение ногой в сторону ноги соперника, совершив контакт с его голеностопом, — объясняют свое решение в ЭСК. — Учитывая данное обстоятельство, атакующий игрок «Ротора» сам инициировал контакт с защитником, что являлось основанием для назначения штрафного удара в пользу обороняющейся команды «КАМАЗ».

Напомним, что игра с «КАМАЗом» состоялась в Набережных Челнах 6 апреля. Волгоградцы вышли из этого поединка со счетом 2:0, подарив своим болельщикам небольшую, но все же надежду. Впрочем, две последующие игры «Ротор» благополучно провалил, заставив тренера оправдываться перед фанатами. 

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