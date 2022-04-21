Экономика

ВТБ: спрос на кредиты после снижения ставок вырос более чем на 20%

Экономика 21.04.2022 13:05 Новости компаний
21.04.2022 13:05 Новости компаний


Клиенты ВТБ увеличили спрос на кредиты наличными после улучшения условий по ним с 12 апреля. За первую неделю после снижения ставок клиенты ВТБ оформили около 80 тысяч заявок на кредиты, что на 22% превышает результат за предыдущую неделю.
-После улучшения условий по нашим продуктам заемщики ВТБ увеличили спрос на кредиты. Мы связываем это с несколькими факторами. Свою роль сыграл отложенный спрос, который был сформирован на рынке в марте в связи с «заградительными» ставками. Сейчас клиенты планируют траты на отпуск и майские каникулы, сезонные расходы, подготовку к дачному сезону и т.д., – комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ.
По его оценке, на данный момент уровень ставок на рынке не позволяет вернуться к прежней величине спроса на кредитные продукты со стороны населения. «Усилия Банка России помогли стабилизировать общую ситуацию в финансовой сфере и оперативно позволили банкам улучшить условия по кредитам. При этом мы надеемся, что тренд на снижение ключевой ставки будет продолжен, и новый шаг вниз будет сделан уже на ближайшем заседании 29 апреля. Со своей стороны, в апреле мы уже дважды улучшали условия по кредитам наличными, общее снижение ставок составило в среднем 5 п.п. Минимальная ставка, доступная нашим клиентам сегодня, составляет 12,9% годовых при условии страхования и подачи заявки на сайте или в ВТБ Онлайн», – добавил Евгений Благинин. 
Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. Оформить заявку на кредит наличными клиенты могут на сайте банка, ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе банка.
По итогам первого квартала нынешнего года портфель кредитов наличными ВТБ сохранился на уровне 1,8 трлн рублей.

 

 


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