Экология

Глава волгоградской облкомприроды добавил воды в доклад о паводке

Экология 21.04.2022 14:04
21.04.2022 14:04


Предстоящий паводок может оказаться не таким уж и  маловодным, как предсказывалось ранее. Как сообщает ИА «Высота 102», определенная доля оптимизма прозвучал в докладе председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексея Сивокоза, который выступил на сегодняшнем заседании облдумы на парламентском часе, посвященном вопросу экологии. Так, Алексей Сивокоз заявил, что расчетный сток весеннего попуска составляет 97,8 км³ (для сравнения - в 2021 году было 86 м³). 

— Весенний попуск через Волгоградский гидроузел в этом году начался с 19 апреля. Максимальные сбросные расходы 25 тысяч м³/сек ожидаются с 29 апреля в течение 7 дней. К 9 мая прогнозируется снижение расходов до  18 тыс. м³/сек. Рыбная полка будет поддерживаться до 2 июня. Затем расходы будут постепенно снижаться до 5,5 – 6 тыс. м³/сек, — сообщил руководитель облкомприроды.

Вместе с тем возможны корректировки графика с учетом складывающейся ситуации в верховьях Волги, подчеркнул чиновник.

Ранее в Росводресурсах сообщали, что максимума сброс воды на Волгоградском гидроузле достигнет 28 апреля и продлится он на таких отметках всего несколько дней – до 30 апреля. 

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