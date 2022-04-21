Волгоградцам предлагают добровольно легализовать зарубежные активы









Четвертый этап амнистии капитала проходит в России. Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, жители региона могут добровольно сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях, подав специальную декларацию.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

Декларация подается в двух экземплярах, при этом, не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.

До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например, производные финансовые инструменты.

Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что положат их на счет в российском банке в течение 30 дней со дня представления декларации. При декларировании транспортных средств указываются сведения об их перерегистрации в соответствующих государственных реестрах РФ.

В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения граждан, подавших специальную декларацию, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии зачисления денежных средств и финансовых активов на счета в российских банках и организациях финансового рынка.



