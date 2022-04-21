Общество

Волгоградцы предлагают решать проблемы маршруток «на троих»

Общество 21.04.2022 06:41
21.04.2022 06:41


В Волгограде организован сбор подписей с требованием прекращения практики принятия решений в сфере пассажирских перевозок без учета мнения бизнеса и жителей. Как рассказал ИА «Высота 102» один из перевозчиков Дмитрий Стрельников, к сбору подписей подключились пока пассажиры маршруток №83, 160 и 174. 

— Мы хотим, чтобы перед тем, как власти соберутся затевать какие-то преобразования в сфере пассажирских перевозок, проводились настоящие общественные обсуждения, — рассказал Дмитрий. — В последние годы прошла целая волна сокращений удобных маршрутов. Чаще всего их режут пополам или убирают, вынуждая людей ездить с пересадками. А значит, платить больше за проезд и добираться дольше до нужного места. Хватит решать нашу судьбу без нас. В обсуждении должны участвовать три стороны — власти, жители и бизнес.

Предприниматели считают, что перед принятием решений о каких-то новшествах в сфере перевозок нужно проводить оценку регулирующего воздействия, как это делается при подготовке нормативных актов. 

— Соотносятся все плюсы и минусы планируемых изменений, как в плане экономики, так и в сфере настроений общества. Тогда и можно понять, отторгает или принимает населения эти новшества. Если планируемые изменения  носят региональный масштаб, то и метод оценки регулирующего воздействия устанавливается самим регионом. В нашем случае это постановление №687 от 30 июля 2015 года. 

Но де факто почти никто не знает о том, что их любимый маршрут планируют сократить, считает Дмитрий. То есть на бумаге общественные обсуждения есть, но в реальности их нет, так как о них почти никто не знает. О предстоящих обсуждениях сообщается лишь на сайте администрации области. Такое положение дел приводит к тому, что общество узнает о сокращении маршрутов уже после принятия решения.  

Пассажиры считают, что о планах по изменению  какого-либо маршрута люди должны узнавать заранее — например, в популярных СМИ региона. Там же должны быть указаны время и место, куда люди могут прийти и высказать свое мнение по тому или иному маршруту.

— Предоставьте нам нормальную возможность участвовать в принятии решений, которые могут повлиять на нашу жизнь, — говорится в обращении.

Пока, по словам инициаторов этой акции, собрано около 3 тысяч подписей пассажиров. 

— Мы хотим собрать не менее 10 тысяч и направить наше обращение в администрации города и области, — заявили перевозчики.

Напомним, в последнее время в регионе произошли несколько скандалов, связанных с планами властей по изменению транспортной схемы в Волгограде и в Волжском. Эти новшества могли оставить без работы предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. Пока перевозчики получили временную передышку в виде продления свидетельств на осуществление перевозок, однако, по мнению предпринимателей, глобально проблема не решена и они по-прежнему остаются в «подвешенном» состоянии и в полной зависимости от решений чиновников. 

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