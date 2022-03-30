



Решение облкомтранса продлить на год действие свидетельств нескольким пригородным маршрутам, схему движения которых планировалось изменить с 1 апреля, не удовлетворило перевозчиков. Предприниматели сегодня обсудили с депутатами областной думы и представителями общественности сложившуюся ситуацию на рынке пассажирских перевозок и перспективы своего бизнеса в контексте последних событий. Как сообщает ИА «Высота 102», перевозчики констатировали, что решение комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области лишь на время снизит остроту проблемы в сфере перевозок, однако будущее пригородных маршруток по-прежнему остается туманным.

— Надоело жить одним днем, — заявил предприниматель Алексей Гуполов, который работает на маршруте №159. — Наши маршрутки хотят закрыть еще с 2017 года и все это время мы живем в напряжении. Да, замечательно, что свидетельства нам продлили на один год. Но мы уверены, что за этот год ничего кардинального в сфере пассажирских перевозок не произойдет. За пять лет, возможно, экономическая ситуация улучшится, появятся деньги, на которые можно было бы приобрести муниципальный транспорт, который мог бы заменить наш. Но сейчас это крайне сложно. Вот, например, только наш маршрут №159 Волжский-Волгоград перевозит ежедневно около 4 тысяч пассажиров. С 1 апреля, еще до сегодняшнего решения облкомтранса о продлении маршрутов, мы должны были высаживать их на Нижнем Тракторном. Кроме нас, из Волжского идут еще три маршрутки. Вот представьте, это около 16 тысяч человек, которые должны были пересесть на муниципальный транспорт. Но таких возможностей сейчас у города нет. А с учетом сегодняшней экономической ситуации вряд ли появятся в обозримом будущем.

По мнению собравшихся, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области должен был продлить действие свидетельств не на 12 месяцев, а на пять лет, что позволяет федеральный закон.

— Такое ощущение, что власти не отказались от своих планов по урезанию схем движения наших маршрутов, — продолжил предприниматель Александр Паньков, работающий на маршруте №260. — Просто они взяли такой тайм-аут, чтобы потом вернуться к этому вопросу и снова создать напряжение в обществе. Для нас же такая неопределенность обернется тем, что мы не сможем планировать развитие своего бизнеса и будем только нести расходы, которые уже сейчас увеличились, в частности, в связи с подорожанием запчастей. Потом нам в очередной раз скажут "вы свободны", и с чем мы останемся? С кредитами за машины, с ипотекой и с потерей работы.

Присутствующие признали, что не могут понять логику действий чиновников, которые так и не пояснили перевозчикам, почему разрешение на работу продлено всего на год, а не на пять лет.





Между тем, перевозчики констатировали, что сфера пассажирских перевозок имеет в первую очередь социальную значимость и любые потрясения в этой отрасли отразятся в первую очередь на людях.

— Когда много лет назад мы начинали свою работу, пассажирский транспорт просто «лежал», — вспоминает Алексей Гуполов. — Мы взяли на себя ответственность и практически спасли эту сферу от полного паралича. Но мы же не хотим, чтобы было все опять, как в 90-х. Да, прошло время, многое изменилось, пассажиров уже не возят на «ведрах», у нас хорошие импортные машины, и мы понимаем, что планировать перевозки необходимо с учетом многих факторов – проходимости дорог, объема пассажиропотока, наличия муниципального транспорта и т.д. Но удивляет, что у нас нет почему-то никакого диалога с чиновниками. Как принимаются те или иные решения, нас никто не информирует. Не спрашивают мнения и у пассажиров. А ведь это именно они, узнав о планах по сокращению схем движения наших волжских маршруток, подняли первыми этот шум – сами собирали подписи под обращениями, и никто из них не сказал, как это здорово придумали власти, что волжан теперь будут высаживать на Нижнем Тракторном.

Необдуманность действий чиновников, как рассказали перевозчики, выразилась даже в полной неготовности площадки на предполагаемой новой конечной в Тракторозаводском районе, которую не оборудовали под отстой десятков микроавтобусов.

Между тем, депутаты Волгоградской облдумы Валерий Могильный и Алексей Логинов, которые присутствовали на встрече с перевозчиками, пообещали, что поднимут эту проблему на заседаниях комитетов регпарламента и в партийных фракциях с приглашением чиновников облкомтранса. Депутаты подчеркнули, что в непростое для страны время необходимо поддерживать малый и средний бизнес, а не создавать в их работе искусственные трудности.

Напомним, с 1 апреля власти планировали сократить схемы движения нескольких пригородных маршрутов. Однако накануне стало известно о продлении на год свидетельств на осуществление перевозок для маршруток сообщением Волгоград-Волжский, Волгоград-Краснослободск, Волгоград-Светлый Яр и Волгоград- Городище. Маршрутные такси в этот период будут ходить по прежнему расписанию и схеме. Решение о продлении лицензий принято в целях интересов жителей волгоградского региона, подчеркивали в ведомстве.