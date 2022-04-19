В Волгограде экс-судью посадили на 7,5 лет за присвоение 50,5 млн рублей









Волгоградский областной суд сегодня, 19 апреля, оставил без изменения приговор в отношении бывшего судьи, директора ООО «СтройРост» 45-летнего Олега Макарова, осужденного за присвоении денежных средств саморегулируемой строительной организации на сумму свыше 50,5 млн рублей.

Макаров 23 декабря 2021 года был признан Краснооктябрьским районным судом Волгограда виновным в присвоение вверенного имущества в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ), легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере (ч.4 ст.174.1 УК РФ), невыплате заработной платы (ч.2 ст.145.1 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

- Вину в содеянном Макаров не признал и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Он просил его отменить и направить уголовное дело на новое рассмотрение. Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции в отношении Макарова без изменения. Приговор вступил в законную силу, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По приговору суда Макаров проведет 7,5 лет в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере строительства на срок 2,5 года.

Следствием и судом установлено, что Макаров на основании агентского договора получил доступ к счету саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Строительный комплекс Волгоградской области», на котором аккумулировались взносы ряда строительных компаний. Касса предназначалась для взаимопомощи внутри отрасли. С марта по октябрь 2014 года Макаров перечислил свыше 50,5 млн рублей двум подконтрольным фирмам. Для создания видимости финансового благополучия он систематически предоставлял собственнику ложные сведения о нахождении денежных средств на депозите. После чего он начал легализацию денег: приобрел у своего отца в собственность подконтрольной ему фирмы асфальтосмесительную установку за 16 млн рублей. И в тот же период не выплачивал заработную платы восьми подчиненным. Для сокрытия преступления он подделывал расходно-кассовые ордера.







