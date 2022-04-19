Экономика 19.04.2022 13:13 Новости компаний
19.04.2022 13:13 Новости компаний
Теперь клиенты Домклик могут воспользоваться сервисом электронной регистрации по программам рефинансирования ипотечного кредита на вторичном рынке, рефинансирования семейной ипотеки и кредита под залог недвижимости.
Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают онлайн в личном кабинете Домклик и на электронную почту. Регистрация договора ипотеки (залога) — это процесс внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости о наличии ограничения в виде залога на объект недвижимости.
По данным аналитиков Домклик, благодаря услуге сервиса «Электронная регистрация» уже зарегистрировано более 2,7 млн объектов недвижимости.
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»: «С момента запуска ʺЭлектронной регистрацииʺ сделки на Домклик сервис доказал свою востребованность и помог тысячам наших клиентов решить жилищный вопрос — с его расширением на ряд других программ. Мы ожидаем дальнейшего роста его популярности. В среднем регистрация сделки в электронном виде занимает два дня — это в два раза быстрее по сравнению с обычным способом. Онлайн-регистрация сделки освободила клиентов от необходимости погружаться в процесс оформления документов. Теперь всё происходит автоматически. Чтобы воспользоваться скидкой 0,3 процентного пункта, попросите сотрудника банка добавить в вашу сделку сервис электронной регистрации или выберите соответствующий пункт при оформлении заявки на ипотеку онлайн».
Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
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