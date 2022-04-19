Количество операций в сервисе «СберЧаевые» выросло в 8 раз за месяц

Экономика 19.04.2022 11:44 Новости компаний
19.04.2022 11:44 Новости компаний
Популярность СберЧаевых — сервиса Сбера, который позволяет оставлять и получать безналичные чаевые в сфере услуг, — стремительно растёт. В марте 2022 года количество операций в нём увеличилось в 8 с лишним раз по сравнению с февралём. Такой рост обусловлен не только быстрым удвоением количества пользователей сервиса - оставлять безналичные СберЧаевые тоже стали чаще почти в 6 раз.
Оставить денежную благодарность в сервисе можно как напрямую банковской картой, так и с помощью технологии SberPay. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код получателя, выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн одним кликом. Метод оплаты SberPay, интегрированный в СберЧаевые, продолжает работать и позволяет проводить оплату картами Сбера любых платёжных систем. Сейчас половину чаевых в сервисе оставляют по SberPay, и эта доля растёт.
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «СберЧаевые позволяют нашим клиентам сохранить привычный способ оплаты смартфоном в сфере услуг. Мы видим, что развитие этого сервиса важно и для населения, и для бизнеса. Для частных клиентов это возможность быстро и безопасно оставить чаевые, а исполнителям сервис помогает получить деньги за качественное обслуживание, даже если у клиентов нет с собой наличных. Неудивительно, что показатели сервиса растут во всех основных сферах, где используются чаевые: в сегментах HoReCa, доставки еды и продуктов питания, в салонах красоты и так далее».
Получать безналичные чаевые и донаты может любой человек, зарегистрировавшись на сайте СберЧаевых и привязав к сервису карту любого российского банка. На сайте также можно скачать макеты персональных визиток с QR-кодом для получения чаевых.
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