Происшествия 19.04.2022 10:37
19.04.2022 10:37
Со второй попытки смог приземлиться в аэропорту Волгограда самолет Sukhoi Superjet из Москвы из-за шасси. Как сообщает Telegram-канал Аviaincident, инцидент произошел накануне вечером в 19:09 при заходе на посадку.
- ЭВС доложил о несрабатывании сигнализации выпущенного положения шасси и КВС выполнил уход на второй круг. В 19.27 после повторного захода посадка выполнена благополучно, - говорится в сообщении.
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» выполнял рейс по маршруту Москва (Шереметьево) - Волгоград (Гумрак).
На он-лайн табло аэропорта Шереметьево указано, что самолет приземлился в Волгограде в 19:28, тогда как должен был выполнить посадку в 18:55.
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