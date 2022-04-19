



Со второй попытки смог приземлиться в аэропорту Волгограда самолет Sukhoi Superjet из Москвы из-за шасси. Как сообщает Telegram-канал Аviaincident, инцидент произошел накануне вечером в 19:09 при заходе на посадку.

- ЭВС доложил о несрабатывании сигнализации выпущенного положения шасси и КВС выполнил уход на второй круг. В 19.27 после повторного захода посадка выполнена благополучно, - говорится в сообщении.

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия» выполнял рейс по маршруту Москва (Шереметьево) - Волгоград (Гумрак).

На он-лайн табло аэропорта Шереметьево указано, что самолет приземлился в Волгограде в 19:28, тогда как должен был выполнить посадку в 18:55.



