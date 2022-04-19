Экономика

«Росгосстрах»: четверо из пяти новых агентов начинают зарабатывать уже в первый месяц

Экономика 19.04.2022 10:36 Новости компаний
19.04.2022 10:36 Новости компаний


Более 78% новых агентов, принятых в «Росгосстрах», уже в первый месяц работы в новой для себя сфере начали оформлять договоры страхования и получать за это комиссионное вознаграждение. Причем, хоть и считается, что самый быстрый вход в профессию страховщика дает работа по ОСАГО, большинство агентов «Росгосстраха» начинают с более доходного страхования жилья и имущества физических лиц (ИФЛ). В ходе недавно проведенного старейшим страховщиком России опроса 56% агентов рассказали, что их первым договором был полис страхования ИФЛ, и лишь 34% упомянули автострахование. 
- Страхование жилья и имущества — исторический вид для нашей компании, с него 100 лет назад начинался советский Госстрах, — говорит руководитель Блока агентских продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Чижман. — В прошлом году агенты и офисные продавцы нашей компании заключали в среднем 4 договора страхования строений в минуту, сборы по ним составили 11,3 млрд рублей — 39% этого сегмента рынка. 
По словам Юлии Чижман, работа по страхованию недвижимости и домашнего имущества приносит агенту хороший доход — 58% участников проведенного «Росгосстрахом» опроса заявили, что самое большое комиссионное вознаграждение за все время сотрудничества с компанией было получено ими за имущественное страхование. В Клубе лидеров «Росгосстраха», объединяющем агентов, сборы которых по добровольным видам страхования исчисляются миллионами рублей, уже более 4 тыс. человек. И портфель подавляющего большинства из них также сформирован преимущественно за счет договоров страхования ИФЛ.  
Напомним, что работа агента заключается в реализации полисов страхования здоровья, имущества, гражданской ответственности, а доход напрямую зависит от объема продаж и рентабельности портфеля договоров. «Росгосстрах» является одной из ведущих агентских компаний и постоянно развивает свой ключевой канал продаж. Сегодня агенты компании имеют все технологические возможности для работы в удобном для них формате, могут оформить договор как дистанционно, находясь за десятки километров от клиента, так и при очной встрече со страхователем — даже в общественном транспорте. Использование искусственного интеллекта при анализе многомиллионной клиентской базы компании помогает точнее определить, кто из клиентов заинтересован, например, в приобретении полиса ДМС, а кто с большой вероятностью согласится на покупку каско. Все это сказывается на росте привлекательности профессии страхового агента и ее доходности.
Впрочем, комиссионные с продаж — не единственный источник дохода страхового агента в «Росгосстрахе». Компания регулярно проводит стимулирующие конкурсы — в частности, в прошлом, юбилейном для страховщика году агенты, наиболее эффективно работавшие с программами классического страхования жилья и домашнего имущества россиян, получили пять сертификатов номиналом в 1 млн рублей и одиннадцать сертификатов в 500 тыс. рублей. 
-Также с прошлого года наши агенты могут получать пассивный доход с каждой покупки их клиентов, зарегистрированных на партнерской цифровой платформе «Мой_Сервис», — рассказал руководитель Департамента по развитию продаж в агентской сети ПАО СК «Росгосстрах» Михаил Белянин. — Платформа объединяет несколько сервисных вертикалей с различными услугами, которые могут пригодится владельцам автомобилей, недвижимости и тем, кто нуждается в решении вопросов со здоровьем. 
Недавний опрос агентов «Росгосстраха» показал, что они высоко ценят сотрудничество с одним из лидеров российского страхового рынка и удовлетворены условиями взаимовыгодного сотрудничества. 47% участников опроса рассказали, что сотрудничают с «Росгосстрахом» уже более 10 лет.

ПАО СК «Росгосстрах»флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.
6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
19.04.2022 11:44
Экономика 19.04.2022 11:44

0
Далее
Экономика
19.04.2022 09:16
Экономика 19.04.2022 09:16

0
Далее
Экономика
18.04.2022 16:15
Экономика 18.04.2022 16:15

0
Далее
Экономика
18.04.2022 15:28
Экономика 18.04.2022 15:28

0
Далее
Экономика
18.04.2022 15:18
Экономика 18.04.2022 15:18

0
Далее
Экономика
18.04.2022 13:07
Экономика 18.04.2022 13:07

0
Далее
Экономика
18.04.2022 11:38
Экономика 18.04.2022 11:38

0
Далее
Экономика
18.04.2022 11:36
Экономика 18.04.2022 11:36

0
Далее
Экономика
18.04.2022 11:35
Экономика 18.04.2022 11:35

0
Далее
Экономика
18.04.2022 11:30
Экономика 18.04.2022 11:30

0
Далее
Экономика
18.04.2022 09:03
Экономика 18.04.2022 09:03

0
Далее
Экономика
15.04.2022 14:06
Экономика 15.04.2022 14:06

0
Далее
Экономика
15.04.2022 13:31
Экономика 15.04.2022 13:31

0
Далее
Экономика
15.04.2022 13:15
Экономика 15.04.2022 13:15

0
Далее
Экономика
15.04.2022 12:35
Экономика 15.04.2022 12:35

0
Далее

Лента новостей

13:22
Банк «Открытие»: жителей юга сильнее всего беспокоит уход с рынка IKEA, Sony и Coca-ColaСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде оперштаб решает судьбу экономики: рассказываем, о чем идет речьСмотреть фотографии
13:03
Новые соцсети не затянули пользователейСмотреть фотографии
12:52
Глава Ростуризма Догузова предсказала Волгограду курортное будущееСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде капитально отремонтируют горевшее 11 лет назад здание судаСмотреть фотографии
12:21
Губернатор Бочаров провел встречу с Зариной Догузовой в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
УК завладела домом в центре Волгограда по липовому протоколуСмотреть фотографии
11:19
«Не исключал, что его заподозрили»: стрелявший в полицейского волгоградец убил 18-летнюю девушкуСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде начали внедрять дуальный сбор мусораСмотреть фотографии
10:38
На трассе в Волгоградской области под колесами погиб 29-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:37
Самолет из Москвы смог приземлиться в Волгограде только со второй попыткиСмотреть фотографии
10:36
«Росгосстрах»: четверо из пяти новых агентов начинают зарабатывать уже в первый месяцСмотреть фотографии
10:32
«За свою мы повыдергиваем ноги»: депутат Госдумы Гимбатов написал второе заявление БастрыкинуСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде снова провалились торги по продаже руин кинотеатра «Юбилейный»Смотреть фотографии
09:31
Билайн в Волгоградской области улучшил связь для дачниковСмотреть фотографии
09:16
В Гостином дворе в Москве убрали пародию на «Родину-мать»Смотреть фотографии
09:09
Иностранную валюту не планируют приобретать 95% жителей Южного федерального округаСмотреть фотографии
09:07
Автомобильная пробка на 6 километров растянулась под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:36
Далек от реальной: волгоградцы назвали размер достойной пенсииСмотреть фотографии
08:23
Массовые отключения света начались 19 апреля в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
06:30
Кондукторам волгоградских автобусов заменят старые валидаторы на новыеСмотреть фотографии
05:54
Валят и жгут: смердящая свалка в Калаче-на-Дону растет как на дрожжахСмотреть фотографииCмотреть видео
22:19
Приют для животных «Дино» в Волгоградской области получил правовой статусСмотреть фотографии
21:35
Волгоградец показал с высоты изменившуюся за год центральную набережнуюСмотреть фотографии
20:53
Дорогу к Эльтону в Волгоградской области перекроют из-за ремонта переездаСмотреть фотографии
20:35
«Утонули в дерьме»: жители поселка подали в суд на «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
20:01
Волгоградских охотников предостерегли от нарушений пограничного режимаСмотреть фотографии
19:31
«Давайте уже без фантазий»: жильцы дома №13 на улице Мира снова устроили перепалку с реставраторамиСмотреть фотографии
19:22
Оделся в зеленое: фотограф показал красоту весеннего Волгограда с высоты птичьего полетаСмотреть фотографии
18:30
В центре Волгограда на проспекте Ленина разрисовали дорогуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 