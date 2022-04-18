Общество

«Убирайте свою территорию сами»: УК в Волгограде не смогла вывести жильцов на субботник

Общество 18.04.2022 11:32
18.04.2022 11:32



Жильцы трех многоквартирных домов по улице Рыбалко в Дзержинском районе Волгограда посчитали как минимум неуместным призыв своей управляющей компании выйти в минувшие выходные на субботник, да еще и со своими граблями и лопатами.
– У нас ул. Рыбалко, 14а, 14б, 12а УК «Респект» повесила объявление, что жильцы обязаны выйти на субботник,  да еще и со своим инвентарем! – сообщили  ИА «Высота 102» возмущенные жители. - Это при том, что УК практически не убирает территорию. Дворники работают только два раза в неделю, а зимой вообще ничего не делали. Это наглость ! Мы платим большие деньги за содержание дома, да еще и должны убирать. Ладно бы нам было предложено озеленить территорию – высадить кустарники, цветы, установить, в конце концов, скамейки вместо убогих лавок. Но нет. Убирайте свою территорию сами своими средствами!
Жильцы домов по улице Рыбалко в подтверждение своих слов прислали в редакцию несколько фотографий придомовой территории. 



Напомним, что 16 апреля в Волгограде прошел общегородской субботник. По данным мэрии, в нем приняли участие свыше 11 тысяч человек. Принять участие в этом мероприятии могли все желающие. Для инициативных горожан администрация города опубликовала список мест, где жители могли поучаствовать в акции.
Как выяснилось, активно зазывали волгоградцев на субботник и управляющие компании.
– Мы, действительно, приглашали на субботник жильцов домов по улице Рыбалко, но никто не пришел. Наш мастер сидел, ждал, но вышла только одна женщина. Она что-то подмела веником и ушла. Вот такие у нас жильцы. Им ничего не надо, только жаловаться они умеют, – сообщили ИА «Высота 102» в УК «Респект».
Эта управляющая компания образовалась на месте ТСЖ и сейчас обслуживает шесть многоквартирных домов. 
По поводу личного инвентаря в УК пояснили, что просто не смогли бы обеспечить большое количество граждан лопатами и граблями, так как не располагают таким запасом. В то же время сотрудники управляющей компании сообщили, что особо не верили, что жильцы домов выйдут на субботник.
– Понимаете, мы предлагали убирать не придомовую территорию, а чуть дальше. А свою работу мы выполняем. Все чистим, убираем. Делам как положено, - ответили в УК на критику жильцов. 
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