С граблями даже мэр: в Волгограде прошел многотысячный субботник









Свыше 11 тысяч жителей Волгограда сегодня приняли участие в общегородском субботнике, сообщили в мэрии.

Санитарные часы прошли во всех районах. Совместно с коммунальщиками на уборку города после зимы вышли жители, общественники, ветераны, работники муниципальных учреждений и коммерческих предприятий.













Мэр Волгограда Владимир Марченко также принял участие в субботнике вместе с горожанами в сквере Пахмутовой в Ворошиловском районе.

Общими усилиями были приведены в порядок 200 пространств. В общей сложности с территорий вывезено 2000 куб. мусора. Участники общегородского субботника высадили 1145 деревьев и кустарников.

Фото: администрации Волгограда