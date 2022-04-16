С граблями даже мэр: в Волгограде прошел многотысячный субботник

Общество 16.04.2022 16:14
16.04.2022 16:14
Свыше 11 тысяч жителей Волгограда сегодня приняли участие в общегородском субботнике, сообщили в мэрии.
Санитарные часы прошли во всех районах. Совместно с коммунальщиками на уборку города после зимы вышли жители, общественники, ветераны, работники муниципальных учреждений и коммерческих предприятий.
Мэр Волгограда Владимир Марченко также принял участие в субботнике вместе с горожанами в сквере Пахмутовой в Ворошиловском районе.
Общими усилиями были приведены в порядок 200 пространств. В общей сложности с территорий вывезено 2000 куб. мусора. Участники общегородского субботника высадили 1145 деревьев и кустарников.
Фото: администрации Волгограда
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