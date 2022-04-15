Волгоградцы в едином порыве выйдут на общегородской субботник









16 апреля - общегородской день по санитарной уборке, очистке и благоустройству территории. Как сообщили в мэрии, волгоградцы готовы вооружиться граблями и лопатами, чтобы убрать после зимы общественные и придомовые территории.

О своем желании принять участие в субботнике, который продет с 9:00 до 12:00, заявили сотрудники промышленных и муниципальных предприятий, коллективы коммерческих организаций, высших и средних учебных заведений, а также ТОСы и уличные комитеты. Поучаствовать в уборке территории от мусора, прошлогодней травы и листьев могут все желающие.

Список мест, где пройдет санитарная уборка:

- В Тракторозаводском районе можно присоединиться к уборке листвы после зимы на зеленых зонах по ул. Богомольца, в парке «Пионерский» по ул. Гроссмана, а также в парковой зоне напротив ВГТЗ от пл. Дзержинского до «Садового центра».

- В Краснооктябрьском районе - зеленые зоны по пр. им. В. И. Ленина в границах многоквартирных домов №№119-145, а также вдоль трамвайной линии напротив завода по ул. Чистоозерная.

- В Центральном района будут убирать территорию Сурского сквера, Комсомольского сада или зеленой зоны по ул. 7-Гвардейской в границах многоквартирных домов №№14-16. На нижнем склоне вдоль ул. Набережной 62-й Армии в границах от памятника мирным жителям Сталинграда до музея-панорамы «Сталинградская битва» высадят 355 кустарников жимолости, боярышника, карагана и микровишни.

- В Дзержинском районе пройдет высадка деревьев в парке «Семейный». Также санитарные часы запланированы на территории в границах ул. им. Морозова и ул. им. Расула Гамзатова, на зеленой зоне по бульвару 30-летия Победы в границах домов № 40 и № 50.

- В Ворошиловском районе пройдет в пойме реки Царицы, на пешеходной зоне по ул. Буханцева, а также вдоль Нулевой продольной магистрали в границах от ул. Калинина до ул. Пугачевской.

- В Советском районе будут высаживать порядка 30 кустарников роз на бульварной зоне по ул. Калининградской, а также приведут в порядок пешеходную зону по ул. Электролесовской.

- В Кировском районе очистят от мусора набережную им. Высоцкого и придомовую территорию многоквартирных домов №№75-80 по ул. 64-й Армии.

- В Красноармейском районе горожане могут выйти на уборку зеленой зоны по ул. Удмуртской в районе дома № 103, а также на высадку деревьев на набережной по ул. Фадеева.

Напомним, провести генеральную уборку на всех территориях в муниципальных образованиях Волгоградской области и обеспечить жителей региона всем необходимым инвентарем поручил в начале этой недели губернатор Андрей Бочаров. В числе поставленных им задач - приступить к реализации всех запланированных проектов комплексного благоустройства и обеспечить своевременное финансирование работ.



