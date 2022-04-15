Волгоградцы в едином порыве выйдут на общегородской субботник

Общество 15.04.2022 17:46
15.04.2022 17:46
16 апреля - общегородской день по санитарной уборке, очистке и благоустройству территории. Как сообщили в мэрии, волгоградцы готовы вооружиться граблями и лопатами, чтобы убрать после зимы общественные и придомовые территории.
О своем желании принять участие в субботнике, который продет с 9:00 до 12:00, заявили сотрудники промышленных и муниципальных предприятий, коллективы коммерческих организаций, высших и средних учебных заведений, а также ТОСы и уличные комитеты. Поучаствовать в уборке территории от мусора, прошлогодней травы и листьев могут все желающие.
Список мест, где пройдет санитарная уборка:
- В Тракторозаводском районе можно присоединиться к уборке листвы после зимы на зеленых зонах по ул. Богомольца, в парке «Пионерский» по ул. Гроссмана, а также в парковой зоне напротив ВГТЗ от пл. Дзержинского до «Садового центра».
- В Краснооктябрьском районе - зеленые зоны по пр. им. В. И. Ленина в границах многоквартирных домов №№119-145, а также вдоль трамвайной линии напротив завода по ул. Чистоозерная.
- В Центральном района будут убирать территорию Сурского сквера, Комсомольского сада или зеленой зоны по ул. 7-Гвардейской в границах многоквартирных домов №№14-16. На нижнем склоне вдоль ул. Набережной 62-й Армии в границах от памятника мирным жителям Сталинграда до музея-панорамы «Сталинградская битва» высадят 355 кустарников жимолости, боярышника, карагана и микровишни.
- В Дзержинском районе пройдет высадка деревьев в парке «Семейный». Также санитарные часы запланированы на территории в границах ул. им. Морозова и ул. им. Расула Гамзатова, на зеленой зоне по бульвару 30-летия Победы в границах домов № 40 и № 50.
- В Ворошиловском районе пройдет в пойме реки Царицы, на пешеходной зоне по ул. Буханцева, а также вдоль Нулевой продольной магистрали в границах от ул. Калинина до ул. Пугачевской.
- В Советском районе будут высаживать порядка 30 кустарников роз на бульварной зоне по ул. Калининградской, а также приведут в порядок пешеходную зону по ул. Электролесовской.
- В Кировском районе очистят от мусора набережную им. Высоцкого и придомовую территорию многоквартирных домов №№75-80 по ул. 64-й Армии.
- В Красноармейском районе горожане могут выйти на уборку зеленой зоны по ул. Удмуртской в районе дома № 103, а также на высадку деревьев на набережной по ул. Фадеева.
Напомним, провести генеральную уборку на всех территориях в муниципальных образованиях Волгоградской области и обеспечить жителей региона всем необходимым инвентарем поручил в начале этой недели губернатор Андрей Бочаров. В числе поставленных им задач - приступить к реализации всех запланированных проектов комплексного благоустройства и обеспечить своевременное финансирование работ.
Реклама
В музее Машкова в Волгограде выставили подлинники Николая Рериха15.04.2022 19:41
Общество 15.04.2022 19:41
Мэрия заявила о готовности белорусов поставить в Волгоград новые троллейбусы15.04.2022 19:10
Общество 15.04.2022 19:10
Курировавший волгоградские СИЗО прокурор Ерешкин ушел на покой15.04.2022 18:29
Общество 15.04.2022 18:29
Волгоградских хлебопеков поддержат государственным рублем15.04.2022 18:23
Общество 15.04.2022 18:23
Денису Зорину из Волгоградской области присвоено звание Героя России15.04.2022 18:13
Общество 15.04.2022 18:13
«У нас достаточные запасы»: реконструкция «Победы» в Волгограде идет без оглядки на ограничения15.04.2022 18:03
Общество 15.04.2022 18:03
Поставки в Волгоград троллейбусов на автономном ходу оказались под угрозой15.04.2022 17:36
Общество 15.04.2022 17:36
Волгоградские дети получат от Путина от 5 до 10 тысяч рублей15.04.2022 17:21
Общество 15.04.2022 17:21
Еще 17 районов Волгоградской области завершают отопительный сезон15.04.2022 16:24
Общество 15.04.2022 16:24
«Крошка, не подкачай!»: в райцентре Волгоградской области стартовал народный ремонт дорог15.04.2022 15:40
Общество 15.04.2022 15:40
Банк «Открытие»: лишь 11% жителей ЮФО ждут значительного сокращения доходов в 2022 году15.04.2022 14:53
Общество 15.04.2022 14:53
Волгоградский главк МВД 16 апреля отметит 103 года со дня образования15.04.2022 14:52
Общество 15.04.2022 14:52
Ретропоезд «Воинский эшелон» объедет ж/д вокзал Волгограда в День Победы15.04.2022 14:05
Общество 15.04.2022 14:05
Ремонт моста под Волгоградом завершат до конца лета 2022 года15.04.2022 13:26
Общество 15.04.2022 13:26
Гидрометцентр предупредил о заморозках в Волгоградской области15.04.2022 13:09
Общество 15.04.2022 13:09
Реклама