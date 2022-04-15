Младенец попал в больницу после двойного ДТП в Волгограде

14 апреля примерно в 11.30 в Кировском районе Волгограда произошло двойное ДТП с участием среднетоннажного грузовика и двух легковушек. Пострадал грудной ребенок.

— По предварительной информации, 41-летний водитель за рулем грузовика Hyundai VT(HD78) двигался по средней полосе по улице 64-й Армии со стороны Советского района в направлении Красноармейского района, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 79 по улице 64-й Армии водитель не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении автомобиля Chevrolet Spark под управлением 54-летней женщины-водителя. Hyundai отбросило на крайнюю левую полосу, где автомашина столкнулась с иномаркой Mazda 3 под управлением 39-летнего водителя.

По уточненным сведениям областного главка МВД, в результате дорожной аварии в больницу доставлен пассажир Mazda 3. Возраст малыша — всего один месяц. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве.

— Ребенка обследовали специалисты больницы № 7. Родители отказались от дальнейшей госпитализации. Направлен на амбулаторное лечение по месту жительства, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.