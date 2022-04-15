«Камышинский текстиль» распродает магазины в Волгограде и Волжском



Три помещения фирменных магазинов «Камышинский текстиль» выставили на продажу в Волгограде, Волжском и городе Балашов Саратовской области. Соответствующие объявления появились на специализированном сайте, сообщает ИА «Высота 102».

Три объявления были опубликованы практически одновременно и одним и тем же продавцом. О причинах продажи не сообщается, продавец также указал, что в настоящее время все здания находятся в эксплуатации.

Общая площадь помещений, в которых сейчас расположены магазины «Камышинского текстиля», составляет более 1000 кв. м. Самое крупное среди них – на улице Козловской в Волгограде, неподалеку от ТЮЗа. За него собственник просит 27 млн рублей. В Волжском магазин расположен напротив ЦУМа, его стоимость определили в 10 млн рублей. В Балашове помещение, где торгуют камышинскими одеялами, полотенцами, постельным бельем, в три раза больше, чем в Волжском, но стоит всего 15 млн рублей.

Напомним, в конце марта «Высота 102» сообщала, что ООО «Камышинский текстиль» продолжает работать в новых экономических условиях. В комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области тогда отметили, что увольнений и сокращений на предприятии не было и не планируется.

Заместитель генерального директора предприятия Эдуард Шматков, в частности, заявил, что шла перенастройка логистических цепочек, поэтому на доставку грузов потребовалось больше времени. На тот момент на фабрику прибыли большегрузные машины с сырьем из Казахстана.

– Налаживается организация доставок в новых условиях, менеджмент делает всё для устойчивой работы предприятия, – комментировал Шматков.