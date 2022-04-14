Два новых ИТ-продукта «Ростелекома» внесены в реестр отечественного ПО





С начала 2022 года «Ростелеком» зарегистрировалдве системы собственной разработки, Единую интеграционную платформу (ЕИП) и New Trouble Ticket Managment (NTTM),в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.

Единая интеграционная платформа (ЕИП) — программно-аппаратный комплекс, включающий в себя всю необходимую инфраструктуру для взаимодействия между системами предприятия промышленного уровня, включая компоненты Enterprise Service Bus (ESB), Master Data Management (MDM) и информационные системы. Запись в реестре № 12576 от 14.01.2022.

New Trouble Ticket Managment (NTTM) — полнофункциональная система управления инцидентамив сетях связи. Функционал системы предусматриваетрегистрацию клиентских и сетевых инцидентов,расчет сроков иконтроль над выполнением работ по их устранению, а такжегибкую настройкубизнес-процессов в соответствии с требованиями заказчика. Запись в реестре № 12794 от 07.02.2022.

«“Ростелеком” ведет разработку собственных технологически независимых ИТ-продуктов как для внутреннего использования, так и для клиентов. И мы продолжаем активно следовать своим стратегическим задачам: активно создаем и обновляем технологические платформы, выступаем драйвером цифрового развития отрасли и выполняем постановления правительства РФ по развитию рынка отечественного ПО и импортозамещения», — отметил вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов.



