Телеком

Два новых ИТ-продукта «Ростелекома» внесены в реестр отечественного ПО

Телеком 14.04.2022 11:16
14.04.2022 11:16


С начала 2022 года «Ростелеком» зарегистрировалдве системы собственной разработки, Единую интеграционную платформу (ЕИП) и New Trouble Ticket Managment (NTTM),в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.
Единая интеграционная платформа (ЕИП) — программно-аппаратный комплекс, включающий в себя всю необходимую инфраструктуру для взаимодействия между системами предприятия промышленного уровня, включая компоненты Enterprise Service Bus (ESB), Master Data Management (MDM) и информационные системы. Запись в реестре № 12576 от 14.01.2022.
New Trouble Ticket Managment (NTTM) — полнофункциональная система управления инцидентамив сетях связи. Функционал системы предусматриваетрегистрацию клиентских и сетевых инцидентов,расчет сроков иконтроль над выполнением работ по их устранению, а такжегибкую настройкубизнес-процессов в соответствии с требованиями заказчика. Запись в реестре № 12794 от 07.02.2022. 
«“Ростелеком” ведет разработку собственных технологически независимых ИТ-продуктов как для внутреннего использования, так и для клиентов. И мы продолжаем активно следовать своим стратегическим задачам: активно создаем и обновляем технологические платформы, выступаем драйвером цифрового развития отрасли и выполняем постановления правительства РФ по развитию рынка отечественного ПО и импортозамещения», — отметил вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Телеком
13.04.2022 15:21
Телеком 13.04.2022 15:21

0
Далее
Телеком
12.04.2022 15:48
Телеком 12.04.2022 15:48

0
Далее
Телеком
12.04.2022 11:45
Телеком 12.04.2022 11:45

0
Далее
Телеком
04.04.2022 14:31
Телеком 04.04.2022 14:31

0
Далее
Телеком
01.04.2022 10:44
Телеком 01.04.2022 10:44

0
Далее
Телеком
31.03.2022 15:04
Телеком 31.03.2022 15:04

0
Далее
Телеком
31.03.2022 11:56
Телеком 31.03.2022 11:56

0
Далее
Телеком
31.03.2022 11:22
Телеком 31.03.2022 11:22

0
Далее
Телеком
30.03.2022 12:44
Телеком 30.03.2022 12:44

0
Далее
Телеком
29.03.2022 08:42
Телеком 29.03.2022 08:42

0
Далее
Телеком
28.03.2022 16:24
Телеком 28.03.2022 16:24

0
Далее
Телеком
25.03.2022 16:07
Телеком 25.03.2022 16:07

0
Далее
Телеком
21.03.2022 14:40
Телеком 21.03.2022 14:40

0
Далее
Телеком
21.03.2022 13:44
Телеком 21.03.2022 13:44

0
Далее
Телеком
18.03.2022 10:57
Телеком 18.03.2022 10:57

0
Далее

Лента новостей

14:06
Полицейского спас жетон, стрелок в реанимации: подробности стрельбы на посту ДПС под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:46
МЧС предупредило о штормовом ветре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде «Бессмертный полк» может снова пройти в привычном форматеСмотреть фотографии
13:04
Рис и морковь рекордно подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:56
Волжская ГЭС начнет весенний сброс воды в условиях маловодьяСмотреть фотографии
12:45
В Одессе снимут указатель с упоминанием ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
Санкции не повлияли на строительство завода по производству метанола в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Отделение кардиологии закрывают в ВОКБ №3 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:11
Чиновники отказались платить полмиллиона рублей за памятник Герою Соцтруда под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:10
«Вел упорную оборону позиций»: старшину из Волгоградской области наградили орденом МужестваСмотреть фотографии
12:00
Жадность довела троих хитроумных наркоманов из Волгограда до тюрьмыСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области снизилось количество госпитализаций пациентов с COVID-19Смотреть фотографии
11:48
Кинолог со стрельбой остановила на границе волгоградца без правСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
Мэрия спросит волгоградцев, куда и сколько высадить деревьев и кустарниковСмотреть фотографии
11:31
На посту ДПС под Волгоградом мужчина выстрелил в полицейского и себе в головуСмотреть фотографии
11:16
Два новых ИТ-продукта «Ростелекома» внесены в реестр отечественного ПОСмотреть фотографии
10:58
Лесничий за взятку в миллион рублей разрешил рубить лес под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:53
С «Гринлайта» взыскали украденные на расчистке ериков в Волгоградской области 82 млн рублейСмотреть фотографии
10:27
Стали известны подробности о найденном у подъезда в Волгограде трупеСмотреть фотографии
10:18
Подросток в Урюпинске устроил лобовое ДТП с двумя пострадавшимиСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом задержали подозреваемого в жестоком убийстве пастухаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Волгоградские депутаты пожаловались МВД на оскорбления в телеграм-каналахСмотреть фотографии
09:48
Для детей беженцев уже установили игровую площадку в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:35
В России запатентовали инновационный высокочувствительный тест на COVID-19Смотреть фотографии
08:03
Солярка подешевела в Волгоградской области на четверть рубляСмотреть фотографии
06:53
«Хотите забрать у нас последний кусок?»: волжские перевозчики требуют пятилетнего моратория на транспортные экспериментыСмотреть фотографии
06:52
Биолог vs волонтеры: волгоградцам рассказали правду о жизни белок на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
06:15
В марте инфляция в Волгоградской области разогналась до 10%Смотреть фотографии
23:35
Электричество отключат в 6 районах Волгограда 14 апреляСмотреть фотографии
22:28
В Волгограде у подъезда нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 