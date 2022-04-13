Происшествия

Водитель МАЗа из Волгоградской области протаранил самосвал под Воронежем

Происшествия 13.04.2022 17:12
13.04.2022 17:12


В Аннинском районе Воронежской области 70-летний житель Волгоградского региона за рулем МАЗа протаранил самосвал. Сегодня, 13 апреля, ИА «Высота 102» стало известно, что мужчина попал в больницу.


— По предварительным данным, 12 апреля примерно в 17.20 на 365 километре трассы Курск — Борисоглебск 70-летний житель Волгоградской области за рулем автомобиля МАЗ неправильно учел безопасную интенсивность движения и столкнулся с самосвалом МАН под управлением 41-летнего жителя областного центра, — прокомментировали информагентству в полицейском ведомстве.   


Как уточнили в воронежском главке МВД, в результате дорожной аварии пострадал водитель МАЗа. Пенсионера с травмами различной степени тяжести транспортировали в  больницу. Организована проверка. 

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области 

Читайте также: 

В СК назвали причину смертельного ДТП с волгоградским автобусом в Саратове

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
13.04.2022 11:30
Происшествия 13.04.2022 11:30

0
Далее
Происшествия
13.04.2022 10:32
Происшествия 13.04.2022 10:32

0
Далее
Происшествия
13.04.2022 09:52
Происшествия 13.04.2022 09:52

0
Далее
Происшествия
13.04.2022 09:23
Происшествия 13.04.2022 09:23

0
Далее
Происшествия
13.04.2022 08:54
Происшествия 13.04.2022 08:54

0
Далее
Происшествия
12.04.2022 12:04
Происшествия 12.04.2022 12:04

0
Далее
Происшествия
12.04.2022 09:19
Происшествия 12.04.2022 09:19

0
Далее
Происшествия
12.04.2022 08:50
Происшествия 12.04.2022 08:50

0
Далее
Происшествия
11.04.2022 19:01
Происшествия 11.04.2022 19:01

0
Далее
Происшествия
11.04.2022 18:13
Происшествия 11.04.2022 18:13

0
Далее
Происшествия
11.04.2022 17:50
Происшествия 11.04.2022 17:50

0
Далее
Происшествия
11.04.2022 17:28
Происшествия 11.04.2022 17:28

0
Далее
Происшествия
11.04.2022 17:05
Происшествия 11.04.2022 17:05

0
Далее
Происшествия
11.04.2022 16:10
Происшествия 11.04.2022 16:10

0
Далее
Происшествия
11.04.2022 16:08
Происшествия 11.04.2022 16:08

0
Далее

Лента новостей

18:17
«Хотите забрать у нас последний кусок?»: волжские перевозчики требуют пятилетнего моратория на транспортные экспериментыСмотреть фотографии
18:01
Под Волгоградом запретили стройку на курганах позднего СредневековьяСмотреть фотографии
17:49
Хуторян с мизерным уловом задержали на Дону под Волгоградом из-за лодки и сетейСмотреть фотографии
17:45
Опубликовано видео задержания спецназом вымогателей в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:12
Водитель МАЗа из Волгоградской области протаранил самосвал под ВоронежемСмотреть фотографии
16:56
Волгоградец на глазах детей до смерти избил прохожего на игровой площадкеСмотреть фотографии
16:31
Новая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в ВолгоградСмотреть фотографии
16:22
«Ремонт влетает в копеечку»: чиновники проверили цены на стройматериалы в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:35
Волгоградский наемник задержан ФСБ за попытку вступить в «Азов»*Смотреть фотографии
15:33
46% водителей в Волгограде готовы оформить подписку на автомобиль вместо его приобретенияСмотреть фотографии
15:21
Волгоградцы переходят на более доступные смартфоныСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде начали закрываться магазины торговой сети «МАН»Смотреть фотографии
14:57
Руководителя Волгоградского УФАС Лучникова подключили к слежке за ценамиСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде почетных гостей парада Победы рассадят на новой трибунеСмотреть фотографии
14:38
Бруцеллез поразил еще два хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
В Волгоградской области приступили к выращиванию борщевого набораСмотреть фотографии
14:04
Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после эвакуацииСмотреть фотографии
13:44
Волгоградский предприниматель стал миллионером на нелегальной торговле пропаномСмотреть фотографии
13:08
В Волгограде высадят аллею в честь врачей красной зоныСмотреть фотографии
12:37
За год в Волгоградской области ликвидировали 648 стихийных свалокСмотреть фотографии
12:21
Коронавирус за сутки убил пятерых волгоградцевСмотреть фотографии
12:11
В СК назвали причину смертельного ДТП с волгоградским автобусом в СаратовеСмотреть фотографии
12:05
В администрации Старополтавского района грядут вынужденные кадровые измененияСмотреть фотографии
11:30
Сбитая на тротуаре в Волгограде 54-летняя женщина попала в реанимациюСмотреть фотографии
11:26
Кино под открытым небом и новые веломаршруты: котельниковцы определили новые форматы благоустройства своего городаСмотреть фотографии
11:25
«Как в Турцию слетать»: отдых на турбазах становится недоступным для волгоградцевСмотреть фотографии
11:18
Волгоградцу дали год строгача за пьяную езду по сельским дорогамСмотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области 14 апреля ожидается сильная геомагнитная буряСмотреть фотографии
10:55
УК «Новый дом» подключился к сезону субботников в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде иномарка чуть не влетела в пешеходов у БЦ «Меркурий»: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 