В Аннинском районе Воронежской области 70-летний житель Волгоградского региона за рулем МАЗа протаранил самосвал. Сегодня, 13 апреля, ИА «Высота 102» стало известно, что мужчина попал в больницу.





— По предварительным данным, 12 апреля примерно в 17.20 на 365 километре трассы Курск — Борисоглебск 70-летний житель Волгоградской области за рулем автомобиля МАЗ неправильно учел безопасную интенсивность движения и столкнулся с самосвалом МАН под управлением 41-летнего жителя областного центра, — прокомментировали информагентству в полицейском ведомстве.





Как уточнили в воронежском главке МВД, в результате дорожной аварии пострадал водитель МАЗа. Пенсионера с травмами различной степени тяжести транспортировали в больницу. Организована проверка.

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области

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