Как помогать в новых реалиях: инновации платформы СберВместе





Ко Дню мецената и благотворителя, который отмечается 13 апреля, платформа СберВместе подготовила гайд о том, как помогать благотворительным фондам в новых условиях. В нём собраны ответы на самые актуальные вопросы: что будет с ежемесячными подписками, оформленными ранее; как оформить подписку сейчас; что делать, если VPN блокирует переводы; как ещё можно участвовать в благотворительности помимо перевода денег.

Платформа также презентовала новый сервис «Моё событие» , в котором любой желающий может создать собственное благотворительное событие, инициировав сбор средств в пользу конкретной истории. В СберВместе уверены, что такая механика поддержит НКО и увеличит пожертвования.

Как отмечают в СберВместе, благотворительные фонды особо ценят регулярные взносы: предсказуемые поступления позволяют лучше планировать бюджет, чувствовать уверенность в завтрашнем дне и добиваться стабильных результатов, то есть помогать большему числу подопечных. В текущей ситуации, когда некоторые частные и корпоративные жертвователи приостанавливают благотворительные платежи, это критически важно.

Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка: «Мы видим, что у наших клиентов сохраняется потребность помогать, и поддерживаем их в этом желании. Поэтому мы подготовили гайд с ответами на важные вопросы и запустили новый сервис "Моё событие". Уверен, что эти меры поддержат сборы на высоком уровне. В первом квартале 2022 года пользователи СберВместе перечислили на добрые дела 46 млн рублей, и я надеюсь, что во втором квартале мы не снизим планку и продолжим помогать тем, кому помощь нужна как воздух».

СберВместе — это сервис для ежедневной благотворительности на конкретные дела. Пользователям предлагается пожертвовать деньги на понятные благотворительные истории, когда нужно быстро собрать определённую сумму для спасения жизней детей и взрослых, содействия в их самореализации, сохранения природных экосистем, развития культурных проектов и на другие цели. Направить на доброе дело можно любую сумму. Все участвующие в проекте благотворительные фонды (а их более 200) и публикуемые истории проверяются Сбером, чтобы исключить мошенничество. А пользователю, внёсшему свой вклад, поступает отчёт о том, как были потрачены деньги. С момента запуска сервиса на нём было собрано более 565 млн рублей.











