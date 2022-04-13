Экономика

Как помогать в новых реалиях: инновации платформы СберВместе

Экономика 13.04.2022 14:21
13.04.2022 14:21


Ко Дню мецената и благотворителя, который отмечается 13 апреля, платформа СберВместе подготовила гайд о том, как помогать благотворительным фондам в новых условиях. В нём собраны ответы на самые актуальные вопросы: что будет с ежемесячными подписками, оформленными ранее; как оформить подписку сейчас; что делать, если VPN блокирует переводы; как ещё можно участвовать в благотворительности помимо перевода денег.
Платформа также презентовала новый сервис «Моё событие», в котором любой желающий может создать собственное благотворительное событие, инициировав сбор средств в пользу конкретной истории. В СберВместе уверены, что такая механика поддержит НКО и увеличит пожертвования.
Как отмечают в СберВместе, благотворительные фонды особо ценят регулярные взносы: предсказуемые поступления позволяют лучше планировать бюджет, чувствовать уверенность в завтрашнем дне и добиваться стабильных результатов, то есть помогать большему числу подопечных. В текущей ситуации, когда некоторые частные и корпоративные жертвователи приостанавливают благотворительные платежи, это критически важно.
Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка«Мы видим, что у наших клиентов сохраняется потребность помогать, и поддерживаем их в этом желании. Поэтому мы подготовили гайд с ответами на важные вопросы и запустили новый сервис "Моё событие". Уверен, что эти меры поддержат сборы на высоком уровне. В первом квартале 2022 года пользователи СберВместе перечислили на добрые дела 46 млн рублей, и я надеюсь, что во втором квартале мы не снизим планку и продолжим помогать тем, кому помощь нужна как воздух».
СберВместе — это сервис для ежедневной благотворительности на конкретные дела. Пользователям предлагается пожертвовать деньги на понятные благотворительные истории, когда нужно быстро собрать определённую сумму для спасения жизней детей и взрослых, содействия в их самореализации, сохранения природных экосистем, развития культурных проектов и на другие цели. Направить на доброе дело можно любую сумму. Все участвующие в проекте благотворительные фонды (а их более 200) и публикуемые истории проверяются Сбером, чтобы исключить мошенничество. А пользователю, внёсшему свой вклад, поступает отчёт о том, как были потрачены деньги. С момента запуска сервиса на нём было собрано более 565 млн рублей.



Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
13.04.2022 14:34
Экономика 13.04.2022 14:34

0
Далее
Экономика
13.04.2022 14:17
Экономика 13.04.2022 14:17

0
Далее
Экономика
13.04.2022 13:14
Экономика 13.04.2022 13:14

0
Далее
Экономика
13.04.2022 10:20
Экономика 13.04.2022 10:20

0
Далее
Экономика
13.04.2022 09:59
Экономика 13.04.2022 09:59

0
Далее
Экономика
13.04.2022 07:47
Экономика 13.04.2022 07:47

0
Далее
Экономика
12.04.2022 21:34
Экономика 12.04.2022 21:34

0
Далее
Экономика
12.04.2022 16:12
Экономика 12.04.2022 16:12

0
Далее
Экономика
12.04.2022 15:04
Экономика 12.04.2022 15:04

0
Далее
Экономика
12.04.2022 14:28
Экономика 12.04.2022 14:28

0
Далее
Экономика
12.04.2022 13:05
Экономика 12.04.2022 13:05

0
Далее
Экономика
12.04.2022 11:38
Экономика 12.04.2022 11:38

0
Далее
Экономика
12.04.2022 11:21
Экономика 12.04.2022 11:21

0
Далее
Экономика
12.04.2022 10:36
Экономика 12.04.2022 10:36

0
Далее
Экономика
12.04.2022 09:26
Экономика 12.04.2022 09:26

0
Далее

Лента новостей

18:01
Под Волгоградом запретили стройку на курганах позднего СредневековьяСмотреть фотографии
17:49
Хуторян с мизерным уловом задержали на Дону под Волгоградом из-за лодки и сетейСмотреть фотографии
17:45
Опубликовано видео задержания спецназом вымогателей в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:12
Водитель МАЗа из Волгоградской области протаранил самосвал под ВоронежемСмотреть фотографии
16:56
Волгоградец на глазах детей до смерти избил прохожего на игровой площадкеСмотреть фотографии
16:31
Новая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в ВолгоградСмотреть фотографии
16:22
«Ремонт влетает в копеечку»: чиновники проверили цены на стройматериалы в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:35
Волгоградский наемник задержан ФСБ за попытку вступить в «Азов»*Смотреть фотографии
15:33
46% водителей в Волгограде готовы оформить подписку на автомобиль вместо его приобретенияСмотреть фотографии
15:21
Волгоградцы переходят на более доступные смартфоныСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде начали закрываться магазины торговой сети «МАН»Смотреть фотографии
14:57
Руководителя Волгоградского УФАС Лучникова подключили к слежке за ценамиСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде почетных гостей парада Победы рассадят на новой трибунеСмотреть фотографии
14:38
Бруцеллез поразил еще два хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
В Волгоградской области приступили к выращиванию борщевого набораСмотреть фотографии
14:04
Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после эвакуацииСмотреть фотографии
13:44
Волгоградский предприниматель стал миллионером на нелегальной торговле пропаномСмотреть фотографии
13:08
В Волгограде высадят аллею в честь врачей красной зоныСмотреть фотографии
12:37
За год в Волгоградской области ликвидировали 648 стихийных свалокСмотреть фотографии
12:21
Коронавирус за сутки убил пятерых волгоградцевСмотреть фотографии
12:11
В СК назвали причину смертельного ДТП с волгоградским автобусом в СаратовеСмотреть фотографии
12:05
В администрации Старополтавского района грядут вынужденные кадровые измененияСмотреть фотографии
11:30
Сбитая на тротуаре в Волгограде 54-летняя женщина попала в реанимациюСмотреть фотографии
11:26
Кино под открытым небом и новые веломаршруты: котельниковцы определили новые форматы благоустройства своего городаСмотреть фотографии
11:25
«Как в Турцию слетать»: отдых на турбазах становится недоступным для волгоградцевСмотреть фотографии
11:18
Волгоградцу дали год строгача за пьяную езду по сельским дорогамСмотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области 14 апреля ожидается сильная геомагнитная буряСмотреть фотографии
10:55
УК «Новый дом» подключился к сезону субботников в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде иномарка чуть не влетела в пешеходов у БЦ «Меркурий»: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
«Хотелось бы заняться делом»: хозяева балконов-сараев на улице Мира бойкотируют капремонтСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 