Сбер реализовал приём электронных сертификатов онлайн

Экономика 13.04.2022 09:59
13.04.2022 09:59
Сбер обеспечил возможность приёма электронных сертификатов для интернет-магазинов и маркетплейсов компаний, которые участвуют в программах предоставления льготных средств технической реабилитации в соответствии с законом «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата».Ранее, в феврале этого года,как уточняет пресс-служба банка, Сбер настроил приём электронных сертификатов в торговых точках офлайн.
Электронный сертификат — это новый способ приобретения технических средств реабилитации для граждан с инвалидностью. Физически это запись в электронной форме, размещённая в специализированной Государственной информационной системе, содержащая сведения о праве гражданина РФ на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг за счёт средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и используемая для подтверждения оплаты таких товаров, работ, услуг в объёме, установленном законодательством РФ.
Такая запись привязывается к номеру банковской карты платёжной системы «Мир». При этом деньги на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. Чтобы получить сертификат, гражданину необходимо оформить заявку на портале Госуслуг и иметь действующую карту «Мир» любого банка.
- Мы продолжаем расширять возможности граждан и организаций по использованию электронных сертификатов — нового способа получения государственных льгот и мер поддержки для людей с инвалидностью, — отметил Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, — Пока это только технические средства реабилитации, а с 2023 года —также льготные лекарства и другие меры поддержки. Благодаря нашему цифровому решениюлюдимогут воспользоваться сертификатом, не выходя из дома, что часто является критически важным.
Чтобы начать приём электронных сертификатов на своём сайте, организациям необходимо сделать следующее.
1. Подать заявку на подключение к системе на портале Госуслуг.
2. Настроить кассовое ПО, принимающее сертификаты к оплате.
3. Иметь в своём ассортименте товары, разрешённые к оплате таким сертификатом. В соответствии с 491-ФЗ на сегодняшний день по электронному сертификату граждане могут приобрести широкий спектр технических средств реабилитации (ТСР), включая коляски для маломобильных групп населения, трости для незрячих, слуховые аппараты и другие товары данной категории. Планируется постепенное расширение перечня доступных по данной технологии товаров и услуг.
4. Уведомить Сбер о желании подключить данный сервис к своему порталу. Подключение ЭС на стороне банка занимает не более 3 дней.
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