Происшествия

Под Волгоградом на 4-летнюю девочку набросился соседский пес

Происшествия 12.04.2022 09:19
12.04.2022 09:19


В Нехаевском районе Волгоградской области на 4-летнюю девочку напала собака. Об этом стало известно сегодня, 12 апреля. 

— 11 апреля девочка поступила в Нехаевскую ЦРБ. Оказана медицинская помощь, ребенок отпущен домой. Собака дворовой породы принадлежит соседу. Организована проверка, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации от экстренных служб, ребенок получил укушенные раны обоих предплечий и головы. Инцидент произошел примерно в 19.00 около одного из частных домов в хуторе Захоперском. 

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