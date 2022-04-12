Под Волгоградом на 4-летнюю девочку набросился соседский пес

В Нехаевском районе Волгоградской области на 4-летнюю девочку напала собака. Об этом стало известно сегодня, 12 апреля.
— 11 апреля девочка поступила в Нехаевскую ЦРБ. Оказана медицинская помощь, ребенок отпущен домой. Собака дворовой породы принадлежит соседу. Организована проверка, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По информации от экстренных служб, ребенок получил укушенные раны обоих предплечий и головы. Инцидент произошел примерно в 19.00 около одного из частных домов в хуторе Захоперском.
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