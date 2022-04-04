На 10-летнего школьника в Волжском набросилась собака

Сегодня, 4 апреля, у школы № 27 в Волжском Волгоградской области бродячая собака напала на подростка. Несовершеннолетний получил травму.
— У 10-летнего мальчика диагностирована укушенная рана правой голени, — сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. — В госпитализации не нуждается.
В ГУ МВД России по Волгоградской области, журналистам информагентства пояснили, что по факту получения травм подростком организована проверка. Инцидент произошел около полудня.
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