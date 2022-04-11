Мину времен войны нашли у 11-этажки в ЖК Волгограда

Происшествия 11.04.2022 17:05
11.04.2022 17:05
Рабочие наткнулись на боеприпас, внешне похожий на авиабомбу, на строительной площадке в ЖК «Мишино» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, взрывоопасный предмет находился в земле долгое время. Его откопали сегодня при проведении земляных работ на стройплощадке по адресу: ул. Варшавская, 15. По этому адресу, как указано на картах, находится 11-этажный одноподъездный дом.
Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативных служб установили, что боеприпас является 120-миллиметровой минометной миной времен Великой Отечественной войны. Заявка на ее ликвидацию направлена в военкомат.
Фото Южного военного округа
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