Голубоглазый мужчина с каштановыми волосами пропал в Волжском









В городе Волжский Волгоградской области пропал 49-летний местный житель Игорь Горбатов. Мужчину разыскивают с 4 апреля текущего года, однако его местонахождение остается неизвестным, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Волгоград».

Известно, что волжанин вышел из дома около 17:30 и больше его никто не видел. Игорь Горбатов был одет в темно-синюю ветровку, серый свитер, темно-синие джинсы и черные мокасины.

Особые приметы: рост 172 см., худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза голубые.

Всех, кто видел этого мужчину, просят сообщить по номеру 112.



