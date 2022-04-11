Голубоглазый мужчина с каштановыми волосами пропал в Волжском

Происшествия 11.04.2022 15:28
11.04.2022 15:28
В городе Волжский Волгоградской области пропал 49-летний местный житель Игорь Горбатов. Мужчину разыскивают с 4 апреля текущего года, однако его местонахождение остается неизвестным, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Волгоград».
Известно, что волжанин вышел из дома около 17:30 и больше его никто не видел. Игорь Горбатов был одет в темно-синюю ветровку, серый свитер, темно-синие джинсы и черные мокасины.
Особые приметы: рост 172 см., худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза голубые.
Всех, кто видел этого мужчину, просят сообщить по номеру 112.
Реклама
Тело женщины нашли на козырьке подъезда высотки в Волгограде11.04.2022 18:13
Происшествия 11.04.2022 18:13
Дорожного рабочего под Волгоградом раздавило между КАМАЗом и микроавтобусом11.04.2022 17:50
Происшествия 11.04.2022 17:50
На юге Волгограда иномарка влетела в автобус № 5511.04.2022 17:28
Происшествия 11.04.2022 17:28
Мину времен войны нашли у 11-этажки в ЖК Волгограда11.04.2022 17:05
Происшествия 11.04.2022 17:05
Выпавший из окна 47-летний волгоградец умер после забега по двору11.04.2022 16:10
Происшествия 11.04.2022 16:10
Под Волгоградом на обочине дороги нашли мертвой пропавшую в марте женщину11.04.2022 16:08
Происшествия 11.04.2022 16:08
Теплоход столкнулся с катером на Волге в Волгоградской области11.04.2022 15:58
Происшествия 11.04.2022 15:58
Трое мужчин украли рельсы с ж/д перегона на юге Волгограда11.04.2022 14:44
Происшествия 11.04.2022 14:44
Озлобленный подросток набросился на иномарку под Волгоградом11.04.2022 10:50
Происшествия 11.04.2022 10:50
В элитном поселке в Волгограде в ДТП пострадала 49-летняя женщина11.04.2022 10:25
Происшествия 11.04.2022 10:25
Пьяный водитель попал в больницу после ДТП в Волгоградской области11.04.2022 10:14
Происшествия 11.04.2022 10:14
Заросшее камышом поле выгорело возле кладбища в Волгограде10.04.2022 15:47
Происшествия 10.04.2022 15:47
Стало известно состояние пешеходов после ДТП у «Пирамиды» в Волгограде10.04.2022 13:23
Происшествия 10.04.2022 13:23
В Волгограде вагону трамвая на подземной станции проломило стекло10.04.2022 11:56
Происшествия 10.04.2022 11:56
В Волгограде у ТРЦ «Пирамида» сбили двух пешеходов10.04.2022 11:22
Происшествия 10.04.2022 11:22
Реклама