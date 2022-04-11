Происшествия

Голубоглазый мужчина с каштановыми волосами пропал в Волжском

Происшествия 11.04.2022 15:28
11.04.2022 15:28



В городе Волжский Волгоградской области пропал 49-летний местный житель Игорь Горбатов. Мужчину разыскивают с 4 апреля текущего года, однако его местонахождение остается неизвестным, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Волгоград».
Известно, что волжанин вышел из дома около 17:30 и больше его никто не видел. Игорь Горбатов был одет в темно-синюю ветровку, серый свитер, темно-синие джинсы и черные мокасины.
Особые приметы: рост 172 см., худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза голубые.
Всех, кто видел этого мужчину, просят сообщить по номеру 112.

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