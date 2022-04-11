Два брата из Ростова обложили «дурью» четыре района Волгограда

11.04.2022 11:26
Полицейские задержали двоих братьев из Ростовской области, которые на протяжении месяца закладывали наркотики в четырех районах Волгограда. Как сообщили в городском УМВД России, подозреваемых задержали в Дзержинском районе при попытке сбыта очередной партии наркотиков.
Установлено, что подозреваемые - двоюродные братья, им 20 и 21 год. Молодые люди снимали квартиру в Советском районе и занимались наркотиками. Они делали так называемые закладки на территории Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского и Советского районов города.
Во время задержания у них изъяли синтетический наркотик, содержащий N-метилэфедрон.
Возбуждено уголовное дело. Братьям грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: УМВД России по г. Волгограду
Реклама
В Волгограде за получение взятки задержан полковник УФСИН Курсеков11.04.2022 11:59
Расследования 11.04.2022 11:59
Одного из беспредельщиков, расстрелявших волгоградца в Жилгородке, отправили под суд11.04.2022 11:26
В Волгограде сожители убили друга и вывезли труп в сумке на съедение собакам11.04.2022 10:09
Расследования 11.04.2022 10:09
Дело в трубе: под Волгоградом сборщика металлолома осудили за «кражу» ржавой трухи10.04.2022 13:53
Расследования 10.04.2022 13:53
В Волгограде возбудили дело на чиновников после скандала с выбором УК для многоэтажки09.04.2022 19:31
Расследования 09.04.2022 19:31
В Волжском проверят полицейских после истории с заточением девочки в квартире09.04.2022 16:04
Расследования 09.04.2022 16:04
Волгоградца осудят за убийство подушкой, совершенное 7 лет назад08.04.2022 15:32
Расследования 08.04.2022 15:32
Стрелка-пенсионера задержали в Волгоградской области08.04.2022 14:33
Расследования 08.04.2022 14:33
Волжанка, оставившая на неделю дочь без еды, может сесть за покушение на убийство08.04.2022 13:12
Расследования 08.04.2022 13:12
Волгоградца-«решалу» посадили за обман руководства нефтебазы08.04.2022 12:01
Расследования 08.04.2022 12:01
Глава СКР взял на контроль дело о запертом 9-летнем ребенке в Волжском07.04.2022 22:29
Расследования 07.04.2022 22:29
Волгоградец получил 12 лет строгача за склонение подростков к наркотикам07.04.2022 18:05
Расследования 07.04.2022 18:05
СК забирает у МВД дело о недельном заточении школьницы в квартире под Волгоградом07.04.2022 17:50
Расследования 07.04.2022 17:50
Суд в Волгограде ограничил свободу москвичу за лже-минирование комбината в Кореновске07.04.2022 15:48
Расследования 07.04.2022 15:48
В Волгограде осудят главу агрокомпании за сокрытие налогов07.04.2022 12:30
Расследования 07.04.2022 12:30
Реклама