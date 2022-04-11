Два брата из Ростова обложили «дурью» четыре района Волгограда









Полицейские задержали двоих братьев из Ростовской области, которые на протяжении месяца закладывали наркотики в четырех районах Волгограда. Как сообщили в городском УМВД России, подозреваемых задержали в Дзержинском районе при попытке сбыта очередной партии наркотиков.

Установлено, что подозреваемые - двоюродные братья, им 20 и 21 год. Молодые люди снимали квартиру в Советском районе и занимались наркотиками. Они делали так называемые закладки на территории Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского и Советского районов города.

Во время задержания у них изъяли синтетический наркотик, содержащий N-метилэфедрон.

Возбуждено уголовное дело. Братьям грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: УМВД России по г. Волгограду



