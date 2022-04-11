СберБанк снизил ставки по ипотеке





С 11 апреля СберБанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта. Об этом сообщила пресс-служба банка. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек.

Кроме того, клиентам, которые подали ранее заявки на прежних условиях и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку.

Отмечается, что при этом ставки по программам льготной ипотеки не изменились. По программам семейной ипотеки, Дальневосточной ипотеки и программе «Господдержка 2020» ставки находятся на уровне ниже ориентиров, установленных постановлением Правительства РФ.

По словам Николая Васева, вице-президента СберБанка, директора дивизиона «Домклик» СберБанка, за первый квартал 2022 года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на общую сумму 800 млрд руб.