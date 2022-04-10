Здравоохранение

Волгоградские ученые разрабатывают препараты против старения

Здравоохранение 10.04.2022 10:04
10.04.2022 10:04


Ученые кафедры фармакологии и фармации Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ разрабатывают препараты, замедляющие старение. Исследования ведутся в рамках гранта Российского научного фонда, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники Волгоградского медицинского университета изучают антидиабетические свойства производных гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). ГАМК усиливает выработку белка Клото, известным как белок против старости, и стимулирует выработку так называемых «белков молодости» – сиртуинов.

Ряд обнаруженных высокоактивных соединений разрабатываются для профилактики раннего старения сосудов и потенциально могут применяться как геропротекторы. По словам заведующего кафедрой, члена-корреспондента РАН Ивана Тюренкова, у этих веществ есть набор дополнительных свойств, тормозящих развитие старения.

Некоторые из разрабатываемых препаратов уже прошли исследования по изучению лекарственной безопасности. Ученым предстоит создать лекарственные формы и направить их на клинические испытания, что может занять от семи до десяти лет. Антивозрастные лекарства в первую очередь будут необходимы людям с сахарным диабетом, ожирением, подвергающимся хроническому стрессу и имеющим психоэмоциональные нарушения.

Напомним, в конце марта текущего года в ВолгГМУ анонсировали проект «Здоровое долголетие», который рассчитан на ближайшие 10 лет и включает разработку антивозрастных препаратов и инновационных методик, позволяющих продлить активное долголетие. Проблема старения стала носить острый характер после начала пандемии коронавируса.

Фото: официальный сайт ВолгГМУ.

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