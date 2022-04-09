



Волгоградское УФАС отменило результаты открытого конкурса по выбору УК для дома №24 по ул. Шекснинская. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в антимонопольный орган на действия администрации Дзержинского района пожаловалась УК «ЭкоСреда», которую не допустили к участию в конкурсе из-за отсутствия необходимых документов – в частности, копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период. В результате право на управление домом получила УК «Комфортный дом», которая стала единственным участником конкурса.

В ходе рассмотрения жалобы в Волгоградском УФАС установили, что УК «ЭкоСреда» не имела возможность предоставить требуемые документы и акты сверки за два неполных расчетных периода с ресурсоснабжающими организациями, так как эти расчеты могли быть представлены после даты, когда проводился конкурс. В результате жалоба УК «ЭкоСреда» была признана обоснованной, результаты конкурса по выбору УК для дома №24 по ул. Шекснинской должны быть отменены – в адрес администрации района направлено соответствующее предписание. А в отношении должностных лиц администрации Дзержинского района возбуждено дело о совершении административного правонарушения.Интересно, что дом №24 по ул. Шекснинской в течение последних месяцев неоднократно переходил от одной управляющей компании к другой. Жители обвиняли коммунальщиков в захвате многоэтажки, в ситуацию вмешивалась и инспекция госжилнадзора. Однако печальная история дома, по всей видимости, до сих пор не закончена.