Борщевой набор стремительно дорожает в Волгоградской области

Капуста, лук, свекла и морковь на прилавках магазинов и рынков в Волгоградской области за неделю подорожали на 12-15%. Об этом свидетельствуют обновленные данные мониторинга средних цен по региону, опубликованные 8 апреля Волгоградстатом.
Капуста прибавила в стоимости 14,02% - цена килограмма составляет 94,73 рубля. Лук подорожал на 15,8% (44,61 руб./кг), свекла – на 12,03% (60,36 руб./кг), морковь – на 14,54% (58,46 руб./кг). Средние цены на картофель выросли на 5,2% и теперь составляют 56,12 рублей за килограмм. Тенденция к удорожанию борщевого набора в Волгоградской области сохраняется вторую неделю подряд.
Более чем на 6% за минувшую неделю подорожали сахар-песок и глазированные шоколадом конфеты. На 4% выросли цены на охлажденных и мороженых кур. Почти на 8% увеличилась средняя стоимость женских гигиенических прокладок, на 7% - стирального порошка.
На фоне этого подорожания заметно подешевели бананы (-5,34%) и огурцы (-9,22%). Средняя цена на эти товары составляет 111,86 и 119,86 рублей за килограмм соответственно.