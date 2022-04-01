Борщевой набор ударил по кошельку волгоградцев

Общество 01.04.2022 10:45
01.04.2022 10:45
Цены на овощи, входящие в так называемый борщевой набор, в Волгоградской области стремительно растут. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Волгоградстата, больше всего подорожала свежая белокочанная капуста. Цена на этот овощ, как указано в отчете, в регионе за неделю выросла на 25,81% - до 83,07 руб/кг. Отметим, что в супермаркетах Волгограда свежую капусту продают еще дороже - за 90-120 руб/кг. К примеру, в магазине «Ашан» капуста с пометкой «Социальный товар» выложена по цене 99,49 рублей за кило.
Статистическое ведомство зафиксировало повышение цен и на другие продукты из борщового набора. Так, картофель вырос на 5,85% - до 53,35 руб/кг. На 19,07% подорожал репчатый лук - 38,53 руб/кг. На 7,63% стала дороже свекла. Килограмм этого овоща, по наблюдению Волгоградстата, можно найти за 53,86 руб/кг.
Из всего списка подешевели только помидоры. Они упали в цене на 5,9% - до 211,37 руб/кг.
Борщ с говядиной и со сметаной обойдется волгоградцам еще дороже. Так, килограмм сметаны вырос на 2,69 % - до 269,57 руб., а говядина - на 4,02% (426,72 руб/кг).
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