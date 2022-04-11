Внутренняя беда: смотрим на убитые проезды в Волгограде и решаем, что с этим делать





Волгоград — город убитых дорог. Эту фразу в областном центре последние годы произносят все реже, но это не значит, что она совсем исчезла из обихода горожан. Общегородские магистрали, за которые отвечает мэрия, регулярно ремонтируют, в том числе обновляя полностью дорожное полотно. Это факт. Но, как говорится, чем дальше в лес — тем больше дров. Внутриквартальные дороги в Волгограде не приводятся в порядок десятилетиями. В результате на глубоких выбоинах летят в тартарары автомобильные подвески, рвутся нервы водителей, ломаются ноги пешеходов. Редакция ИА «Высота 102» еженедельно получает жалобы читателей на убитые дороги между домами. Сегодня показываем масштаб бедствия и вместе с мэрией разбираемся, кто виноват и что с этим делать.

Где? Да везде!

В Центральном районе города корреспонденту информагентства не составило труда сходу обнаружить ямы и ухабы во дворах. Живописное зрелище предстало взору возле многоквартирного дома №20 по улице Двинской. По словам местных жителей, отчаяние пришло к ним шесть лет назад. С тех пор волгоградцы своими силами латают ямы чем ни попадя.





— Во дворе ни пройти, ни проехать, — констатируют жители Двинской факт, который и без комментариев очевиден. — Каждый год собираем деньги с жильцов, чтобы хоть как-то залатать ямы. Никто не хочет обращать внимания на наши проблемы, про нас все уже давно забыли, видимо.

Созвучные мысли высказывают и жители улиц Дымченко и Глазкова. Почти в каждом дворе здесь встречаются глубокие выбоины диаметром до метра. Местные говорят, что дороги не ремонтировались с 80-х годов, то есть с момента постройки многоэтажек.









— Интересно то, что рядом дорогу не так давно отремонтировали по какому-то проекту муниципалитета, но наши дворы просто обошли стороной. Видимо, он еще не самый худший, — говорит местный житель Антон.

Не столь долго, но уже 10 лет ждут ремонта внутриквартальных дорог жители дома №36 по улице Штеменко в Краснооктябрьском районе. За это время ямы расползлись здесь по всей проезжей части.





— Хоть мы и стараемся подсыпать яму, но все равно с каждым разом она становится все глубже и глубже. Автомобили с низкой подвеской застревают в ней, а о ее существовании в Волгограде знает уже, наверное, каждый таксист, — не без иронии подмечают волгоградцы.

Проблемные участки оказались на той же улице Штеменко и возле домов № 22 и 24. Кажется, что здесь уже и вовсе ничего не напоминает о существовании проездов. Есть в России подходящее для данной ситуации слово "бездорожье".





Советский, Кировский, Красноармейский районы ничем не отличаются от остальных. Жителям Дзержинского тоже есть чем похвастать. В поселке Ангарский, например, местные жители "гордятся" контрастами. Достаточно взглянуть на улицу Тургенева.

— Прошлой осенью на нашей улице и на параллельной Нильской отремонтировали дороги. Сложно поверить, но даже дорожную разметку нанесли, — рассказывает жительница дома №10 А по улице Тургенева. — А внутриквартальные дороги как были убитыми, так такими и остаются. Вы попробуйте проехать вдоль дома, где расположена котельная. В нашей знатной яме прошлой зимой побилось немало автомобилей. Многие машины на ледяных торосах и вовсе ложатся на брюхо. Сколько же нервов здесь оставлено водителями...





Три способа решить проблему

Редакция «Высоты 102» обратилась за комментариями в администрацию Волгограда. В мэрии журналистам информагентства ясно дали понять, что за внутриквартальные дороги не несут ответственности в большинстве случаев. Хотите избавиться от ям? Воюйте с управляющей компанией и жалуйтесь в Госжилнадзор.

Итак, что советуют в городской администрации?

1. Требуйте с УК и жалуйтесь.

— В случае, если территория двора отмежевана и поставлена на государственный кадастровый учет, расходы по содержанию и благоустройству придомовой территории, в том числе внутриквартальной дороги на земельном участке, входящем в состав общего имущества, в соответствии с федеральным законодательством несут собственники МКД, — сообщили в администрации Волгограда. — Вопрос касательно сроков и источников финансирования ремонта дороги жители могут решить на общем собрании совместно с управляющей компанией.

Если управляющая компания игнорирует обращения, в мэрии советуют обращаться с письменным заявлением в управление «Жилищная инспекция администрации Волгограда».

— Письменная жалоба станет законным основанием для проведения специалистами управления проверки. По результатам проверки управляющей компании будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений в установленные сроки, — уточняют в городской администрации. — Адрес управления «Жилищная инспекция администрации Волгограда»: ул. Козловская, 39а, тел. 39-70-23. Горячая линия: 39-70-15 (график работы: Пн. 09.00-11.00, Ср. 15.00-17.00). Также обращение можно подать на электронный адрес: uzhiv@volgadmin.ru.

2. Участвуйте в нацпроекте.

В Волгограде в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проводятся работы по комплексному благоустройству территории, в том числе и работы по восстановлению дорожного покрытия внутриквартальных проездов. Для того чтобы принять участие в проекте, жителям нужно избрать совет многоквартирного дома, который будет контролировать ход работ и решать другие вопросы.

— Если совет уже есть, необходимо провести общее собрание всех собственников и большинством голосов принять решение об участии в проекте. Затем нужно подготовить паспорт и акт осмотра двора, разработать дизайн-проект, где отразить свои пожелания по благоустройству, — советуют в администрации Волгограда. — Помощь и содействие при подготовке документов собственникам всегда окажут в администрации района или в департаменте ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда.

3. Режьте по живому

В случае, если ситуация безнадежна и ваша управляющая компания демонстрирует полную импотенцию, откажитесь от нее.

— Жители Волгограда по-прежнему имеют право расторгнуть договор с управляющей компанией в одностороннем порядке, предварительно выбрав новую обслуживающую организацию на общем собрании жителей, — напоминают в мэрии и подчеркивают важный момент. — Прежде чем приступить к оформлению нового договора выбранная компания должна получить лицензию на право управления домом в ГЖИ. Если собственники не смогут определить новую управляющую компанию самостоятельно, то администрация района поможет и проведет открытый конкурс по отбору управляющей организации для данного дома.

Обновив УК, требуйте с нее решение вопроса с дорогами.