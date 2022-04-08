Сбер и Администрация Волгоградской области планируют расширить сотрудничество в сфере цифровизации

Экономика 08.04.2022 15:23 Новости компаний
08.04.2022 15:23 Новости компаний
Дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества Сбербанка и Администрации Волгоградской области стали главной темой встречи первого заместителя Губернатора Волгоградской области - председателя комитета финансов Волгоградской области Александра Дорждеева и управляющего Волгоградским отделением Сбербанка Евгения Воеводина.
На встрече участники обсудили совместные проекты региона и банка, а также договорились о том, что Сбербанк продолжит финансирование ключевых проектов в Волгоградской области, в том числе те, которые способствуют цифровому развитию региона.
В частности, при поддержке Сбера и картографического сервиса 2ГИС продолжается реализация проекта по предоставлению данных в геоинформационную систему региона. Внедрение в текущем году запланировано в Клетском, Фроловском, Серафимовичском районах Волгоградской области, а также в районных центрах региона - г. Фролово и г. Михайловка. Цель проекта — создание цифровой карты Волгоградской области, которая упростит принятие управленческих решений информационного обеспечения на различных уровнях планирования при анализе полученных данных.
Евгений Воеводин отметил, что в Волгоградской области Сбер готов поддержать внедрение ряда других цифровых проектов, одним из которых является комплексная реформа общественного транспорта, которая, благодаря искусственному интеллекту, позволит повысить качество изучения пассажиропотока, контроль транспорта на линии и усовершенствовать систему оплаты проезда.
Александр Дорждеев, первый заместитель Губернатора Волгоградской области - председатель комитета финансов Волгоградской области: «У Администрации Волгоградской области и Сбербанка сложились деловые, конструктивные отношения. Ведется совместная работа по целому ряду социально значимых программ. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Необходимо продолжить совместную работу по таким перспективным направлениям, как ипотечное кредитование, поддержка застройщиков, льготное кредитование предприятий агропромышленного комплекса, реализация национальных проектов. Мы также рассчитываем на содействие банка как системообразующей организации в решении важных вопросов по сохранению финансовой и экономической стабильности в регионе, оказанию поддержки отраслям экономики и кредитованию малого и среднего бизнеса».
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Сбербанк заинтересован в продолжении развития сотрудничества с Администрацией Волгоградской области и готов вносить свой вклад в поддержку региона. Сбер внедряет новые технологии и реализует ряд значимых проектов, которые способствуют и развитию регионального сектора экономики, и повышению качества жизни населения. Отдельно отмечу вклад Сбера в модернизацию и оснащение медицинских учреждений Волгограда новым оборудованием и в развитие дорожной сети региона».
Напомним, что в рамках договора с компанией СберЛизинг, входящей в экосистему Сбера, была осуществлена поставка 216 единиц высокочастотной медицинской техники и оборудования в «Клиническую больницу скорой медицинской помощи 7»: томографы, аппараты искусственной вентиляции легких, эндоскопические инструменты, рентгеновские системы, операционные столы и многое др. Онкологический диспансер Волгоградской области при поддержке Сбера оснащён оборудованием для лучевой терапии, предлучевой подготовки и радиохирургии.
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