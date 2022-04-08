Экономика

Банк «Открытие»: определены победители первого дня Югорского лыжного марафона

Экономика 08.04.2022 14:46
08.04.2022 14:46


Евгений Белов и Мария Козекаева стали лучшими в забеге на 50 км классическим стилем в первый день IX Югорского лыжного марафона. Белов показал результат 2 часа 15 минут 49 секунд, Козекаева  – 2 часа 28 минут 14 секунд.  Второе место у мужчин завоевал тренер национальной сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев, «бронза» досталась Сергею Спирину. У женщин второй стала Анастасия Игнатьева, третьей – Жанна Антонова.
Завершился первый день Югорского лыжного марафона. Спортсмены впервые в истории марафона бежали 50 км классическим стилем. Всего на старт в этой дисциплине вышли около 350 лыжников. Среди «звездных» участников, помимо победителей, были олимпийский чемпион Евгений Дементьев, призер этапов Кубка мира Глеб Ретивых и другие известные лыжники. В этом году, как и в прошлом, организаторы сделали участие в марафоне бесплатным, чтобы на старт могли выйти как можно больше любителей лыжных гонок.
Все участники, вне зависимости от результата, получили от банка «Открытие» медали участника марафона, которые в этом году сменили свой дизайн. Они выполнены в виде буквы «О» – логотипа банка «Открытие», в который добавлен традиционный югорский орнамент. Также на медалях изображен герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Трое победителей получили денежные призы от банка – по 150 тыс. рублей за первое место, 100 тыс. рублей за второе и 50 тыс. рублей – за третье. Занявшие места с 4-го по 10-е также были отмечены ценными призами от партнеров марафона.
«Сегодняшний забег классическим стилем – это дебют, такого еще не было на марафоне, и тем отраднее видеть большое количество участников и зрителей. Первый блин точно не вышел комом. Думаю, что этот забег следует сделать традиционным. Марафон постоянно прибавляет как по уровню организации, так и по количеству участников, у спортсменов появляются новые возможности проявить себя. В сегодняшних условиях крайне важно иметь такие престижные соревнования, на которых могут выступать и наши прославленные спортсмены, и начинающие, и просто любители лыж», – отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске ежегодно с 2013 года. Организаторы мероприятия – правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Юграмегаспорт» и федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнер – банк «Открытие».
Информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.

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