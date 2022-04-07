Экономика 07.04.2022 18:08 Реклама
07.04.2022 18:08 Реклама
С 7 апреля оформить льготный ипотечный кредит по программе банка «Ипотека с господдержкой» в новостройках клиенты «Открытия» могут по сниженной ставке — 11,7% годовых. Клиенты банка уже подали около 100 заявок на получение льготной ипотеки по обновленной госпрограмме.
Дисконт в размере 0,3 процентных пункта от базовой ставки предоставляется заемщикам при первоначальном взносе от 30%.
Базовая ставка по госпрограмме установлена на уровне 12% годовых. Максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для остальных регионов России — до 6 млн рублей. Новые условия ипотеки с господдержкой действуют до 1 июля 2022 года.
Также клиенты «Открытия» могут оформить кредит по программе «Семейная ипотека» по ставке от 5,7% годовых (в Дальневосточном федеральном округе — 5%), по «Дальневосточной ипотеке» — 1,7%. Максимальная сумма кредита по программам установлена на уровне до 12 млн рублей и до 6 млн рублей соответственно.
Размер первоначального взноса по всем госпрограммам начинается от 15%.
Максимальный срок кредита по «Ипотеке с господдержкой» и «Семейной ипотеке» составляет 30 лет, по «Дальневосточной ипотеке» — 20 лет.
С полными условиями и ставками по льготным программам можно ознакомиться на сайте банка.
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