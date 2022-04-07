В Волгограде подросток упал с высоты в городском ДЮЦе и сломал позвоночник

Подросток сорвался с высоты во время тренировки по спортивному туризму в городском Детско-юношеском центре Волгограда. 14-летнего мальчика госпитализировали в травматологию больницы №7 в Советском районе, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Врачи в настоящее время оценивают состояние школьника как средней степени тяжести, он проходит лечение. По данным информагентства, у мальчика перелом позвоночника в нескольких местах.
В следственном отделе по Центральному району Волгограда информацию об инциденте, произошедшем 30 марта, подтвердили.
– Это действительно так. В настоящее время мы проводим проверку, устанавливаем все обстоятельства, которые предшествовали падению мальчика, – рассказал ИА «Высота 102» руководитель районного СО Владимир Суров. – Изъята документация, опрашиваем очевидцев. Решение о возбуждении уголовного дела либо отказе будет принято по итогам проверки. Мальчик в настоящее время находится в больнице, состояние его стабильное, жизни ничего не угрожает.
Информагентство будет следить за развитием событий.