Происшествия

В Волгограде подросток упал с высоты в городском ДЮЦе и сломал позвоночник

Происшествия 07.04.2022 17:55
07.04.2022 17:55


Подросток сорвался с высоты во время тренировки по спортивному туризму в городском Детско-юношеском центре Волгограда. 14-летнего мальчика госпитализировали в травматологию больницы №7 в Советском районе, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Врачи в настоящее время оценивают состояние школьника как средней степени тяжести, он проходит лечение. По данным информагентства, у мальчика перелом позвоночника в нескольких местах.

В следственном отделе по Центральному району Волгограда информацию об инциденте, произошедшем 30 марта, подтвердили.

– Это действительно так. В настоящее время мы проводим проверку, устанавливаем все обстоятельства, которые предшествовали падению мальчика, – рассказал ИА «Высота 102» руководитель районного СО Владимир Суров. – Изъята документация, опрашиваем очевидцев. Решение о возбуждении уголовного дела либо отказе будет принято по итогам проверки. Мальчик в настоящее время находится в больнице, состояние его стабильное, жизни ничего не угрожает.

Информагентство будет следить за развитием событий.

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