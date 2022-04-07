На волгоградском «КАУСТИКе» создали уникальную систему обеспечения сотрудников СИЗ «полного цикла»





За три года работы на промплощадке АО «КАУСТИК» (входит в группу компаний «НИКОХИМ») современного централизованного пункта выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) компании «Волгоград-Восток-Сервис» пользователями его услуг стали более 5 тысяч сотрудников предприятия – все, кому по нормам предусмотрена бесплатная выдача СИЗ.

Проект стартовал в 2019 году в новом для сторон формате аутсорсинга. Это позволило заводу делегировать непрофильные функции по организации, контролю поставок СИЗ, их хранению, выдаче и обслуживанию.

Важным требованием к спецодежде стал индивидуальный брендированный пошив спецодежды из уникальных тканей, защитные свойства которых прорабатывались с учетом специфики производства совместно с фабриками-производителями. Безопасность и комфорт спецодежды и обуви – первый приоритет для сотрудников технически сложного химического предприятия. СИЗ призваны защищать жизнь и здоровье сотрудников, и, конечно, быть удобными, ведь люди проводят в них целый рабочий день.





За время развития проекта на территории промплощадки был создан централизованный пункт выдачи СИЗ с примерочными кабинами, в бытовых помещениях установлены шкафчики с персональными ячейками с доступом по электронному пропуску для выдачи таких средств защиты, как, к примеру, смывающие и дерматологические средства, очки, перчатки, противошумные вкладыши, головные уборы. Там же установлены коллекторы для сдачи загрязненной спецодежды в стирку. Все это значительно экономит рабочее время сотрудников.

За счет применения современных технологий улучшилось качество стирки и химчистки. Также внедрены удобные онлайн-сервисы – электронный киоск и мобильное приложение. Они позволяют уточнить срок замены СИЗ, записаться на выдачу нового комплекта в удобное время; смс-информирование позволяет работнику не пропустить срок замены СИЗ.

Постоянное нахождение сотрудников компании «Волгоград-Восток-Сервис» на промплощадке «КАУСТИКа» позволяет оперативно получать отзывы о качестве СИЗ, тестировать новые модели и выбирать лучшие решения. Так, в 2021 году были опробованы, и затем массово применены новые удобные модели обуви, продолжается работа по замене СИЗ от падения с высоты на более современные и надежные.





— Мы неоднократно убеждались в эффективности модели аутсорсинга, и сегодня это видно еще лучше. У поставщиков в текущее, непростое для российского бизнеса время, сейчас дефицит по спецодежде, обуви и прочим СИЗ. Аутсорсинговые проекты же в приоритете. Это позволяет «КАУСТИКу» даже в таких условиях максимально защитить своих сотрудников, — комментирует заместитель директора по экономике и финансам ООО «НИКОХИМ» Евгений Коробков.

Взаимовыгодное сотрудничество АО «КАУСТИК» и ООО «Волгоград-Восток-Сервис» – это отлаженная система поставок, обслуживания, хранения, распределения и поступательного улучшения качества СИЗ на предприятии, а для компании поставщика – стимул для развития новых сервисов, совершенствование форм взаимодействия с клиентами и большой долгосрочный контракт.



