Экономика 07.04.2022 12:21
07.04.2022 12:21
Объем средств, привлеченных от компаний малого и среднего бизнеса на депозиты в банке «Открытие», по итогам первого квартала 2022 года составил 1,6 трлн рублей – в 1,7 раза больше, чем годом ранее.
За первые три месяца 2022 года предприниматели разместили в «Открытии» 1,6 трлн рублей. Наиболее значительный приток средств на депозиты для бизнеса был зафиксирован в марте 2022 года – 636 млрд рублей. При этом за весь первый квартал 2021 года было размещено 933 млрд рублей.
Увеличению объемов поступления средств в первом квартале 2022 года способствовало существенное улучшение условий банка «Открытие» по депозитам для бизнеса. В настоящее время максимальная ставка по депозиту «Классика» на сумму от 50 тысяч до 300 миллионов рублей сроком от 1 дня составляет 17,77% годовых. Ставка по депозиту «Комфорт» с возможностью досрочного снятия средств – 17,65% годовых. Ставка по депозиту «Гибкий» со свободным управлением, возможностью пополнения, частичного и досрочного снятия средств достигла 14,8% годовых. Доступно подключение начисления процентов на неснижаемый остаток по расчетному счету на срок от 1 до 365 дней под 17,52% годовых.
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