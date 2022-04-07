Удушливый дым от горящей свалки окутал пригород Волгограда

Едкий химический запах распространился по городу Краснослободску в Среднеахтубинском районе из-за пожара на несанкционированной свалке. Возгорание произошло неподалеку от электроподстанции Красная Слобода, на место прибыл пожарный расчет, сообщает ИА «Высота 102».
Дым от пожара встревожил даже жителей Волгограда – черные столбы поднимаются над пригородом и видны с противоположного берега Волги. По данным информагентства, в настоящее время идет проливка очагов возгорания, угрозы рядом стоящим зданиям нет.
Оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области получить не удалось.