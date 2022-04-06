В Волгограде волжанин в шортах угнал иномарку и заехал в канаву

Сегодня, 6 апреля, возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Волжского Волгоградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Хозяйка угнанной иномарки рассказала полицейским об особой примете злоумышленника — мужчина был одет не по погоде и находился в одних шортах.

— В полицию обратилась 27-летняя волгоградка с заявлением об угоне, принадлежащего ей автомобиля Opel Astra в Красноармейском районе Волгограда, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Ориентировки на задержание были переданы нарядам полиции, которые вскоре обнаружили угнанный автомобиль в кювете в нескольких километрах от места совершения преступления.





Как рассказала потерпевшая, 5 апреля она вместе со своим знакомым, управлявшим ее авто, подъехала к одному из домов на юге Волгограда. Попутчик ненадолго покинул салон машины. В этот момент на водительское сиденье сел ранее незнакомый заявительнице мужчина. Женщина испугалась и выбежала из автомобиля, после чего иномарка уехала.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пяти лет колонии. Как уточнили в полицейском главке, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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