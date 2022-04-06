Рефрижератор Mercedes и УАЗ сгорели в Волгоградской области









Два автомобиля горели в Волгоградской области из-за неисправной электропроводки. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в Ворошиловском районе Волгограда накануне днем вспыхнул рефрижератор Mercedes-1831. В грузовике 2003 года выпуска горела внутренняя пластиковая обшивка на площади 10 кв.м. Пожарные все потушили за 15 минут.

В Еланском районе в хуторе Большевик днем загорелся «УАЗ 39045». Бескапотный грузовичок по прозвищу «Фермер» 2013 года выпуска тушили еще меньше - всего 6 минут. В УАЗе горел моторный отсек на площади 0,5 кв.м.

Погибших и пострадавших в этих пожарах нет.



