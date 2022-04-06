Самолеты не будут летать в 11 аэропортов России до 13 апреля

Федеральные новости 06.04.2022 09:28
06.04.2022 09:28
Росавиация продлила режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов до 03:45 часов по московскому времени 13 апреля. Ограничения касаются аэропортов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Перевозку пассажиров российским авиакомпаниям рекомендовано выполнять по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.
Напомним, что ограничения на полеты внутри России были введены 24 февраля и с этого времени уже несколько раз продлевались.
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