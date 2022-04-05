Экономика

Волгоградская область за 127 млн покупает полсотни белорусских тракторов

Экономика 05.04.2022 19:22
05.04.2022 19:22


Определен поставщик 52 новых тракторов для районов Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, сельхозтехнику на общую сумму 127,4 миллиона рублей поставит ООО «Торговый дом МТЗ - Ставрополь», который является генеральным дистрибьютором техники Минского тракторного завода (МТЗ) в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском крае.

Как ранее сообщало информагентство, электронные аукционы объявило ГКУ Волгоградской области «Центр организации закупок» в интересах 31 района Волгоградской области, куда и поставят сельхозтехнику. Стоимость одного трактора обойдется в 2 миллиона 450 тысяч рублей. Это сельскохозяйственная колесная техника с дизельным двигателем. 

Волгоградская область покупает тракторы не ранее 2022 года выпуска, заводской сборки и не бывшие в эксплуатации. Вся техника должны пройти предпродажное сервисное обслуживание в специализированном центре.  Срок поставки тракторов - до конца этого года.

Ранее сообщалось, что 5 апреля заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская приняла участие в совещании с председателем Витебского областного исполнительного комитета Борисом Ефремовым. В ходе видеоконференции стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Примечательно, что по итогам 2021 года экспорт продукции волгоградского производства в Республику Беларусь увеличился на 20%. 

Фото из архива ИА «Высота 102»

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