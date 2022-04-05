Экспорт волгоградских товаров в Республику Беларусь вырос на 20%

Во вторник, 5 апреля, заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская приняла участие в совещании с председателем Витебского областного исполнительного комитета Борисом Ефремовым. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, главной темой мероприятия стало торгово-экономическое взаимодействие регионов в ближайшей перспективе. При этом, как было озвучено на совещании, по итогам 2021 года экспорт товаров, произведенных в Волгоградской области, в Республику Беларусь уже вырос на 20%.

Совещание Писемской и Ефремова состоялось посредством видеоконференцсвязи. По сведениям волгоградского обладмина, в нем также принимали участие представители администрации Волгограда, АНО «Центр поддержки экспорта Волгоградской области», Представительства МИД России в Ростове-на-Дону, региональной Торгово-промышленной палаты. От белорусской стороны — представители Посольства Республики Беларусь в РФ в Ростове-на-Дону, Белорусской торгово-промышленной палаты и ряда крупных предприятий.

— Одним из центральных вопросов, вынесенных на обсуждение, стало расширение объёмов поставок специальной техники, оборудования и запчастей. Так, волгоградские сельхозтоваропроизводители охотно приобретают белорусские трактора и комбайны — в 2020-2021 годах закуплена 831 единица такой техники, — сообщили информагентству в администрации региона. — Кроме того, «Могилевлифтмаш» является одним из поставщиков лифтового оборудования. Волгоградская область, напомним, согласно поставленной губернатором Андреем Бочаровым задаче активно реализует планы по замене устаревших подъемников в многоэтажках — в этом году предстоит установить 1200 новых лифтов.

В Белоруссии в свою очередь охотно пользуются продукцией, которую выпускают предприятия «ВАТИ-АВТО», Волжский абразивный завод, ВЗТМ, «ИЗОПАН РУС», «Роспласт» и другие.

Шла речь на совещании и об увеличении ассортимента и объемов поставок сельхозпродукции. По итогам 2021 года прямой экспорт из Волгоградской области в Республику Беларусь составил 6,4 млн долларов, что на 3,2% превышает показатели 2020 года. В числе ключевых волгоградских экспортёров — производитель комбикормов ООО «Мегамикс», производитель соков, нектаров и детского питания «НПГ «Сады Придонья», ЗАОр НП «Конфил», «Арчеда-продукт», «Прогресс» и другие.

— В целом по итогам 2021 года внешнеторговый оборот Волгоградской области с регионами Беларуси возрос на 3,7% по сравнению с 2020 годом и составил 142,7 млн долларов США, при этом экспорт вырос на 20%, — заявили в администрации региона по итогам совещания. — В прошлом году Беларусь заняла 7 место в рейтинге из 123 стран — внешнеторговых партнёров волгоградского региона.

В перспективе Волгоград и Витебск планируют сотрудничество по вопросам, связанным с проведением мероприятий по расчистке водных объектов, строительству берегоукрепительных сооружений и капитальному ремонту гидротехнических сооружений.