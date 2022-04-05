Волгоградцу грозит 5 лет тюрьмы за комментарий в социальной сети

Расследования 05.04.2022 11:10
05.04.2022 11:10
Перед судом в Городищенском районе предстанет 32-летний местный житель за призывы к экстремисткой деятельности. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, мужчина обвиняется по ч.2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Из обвинительного заключения следует, что в феврале прошлого года мужчина разместил в социальной сети «ВКонтакте» комментарий в групповом интернет-сообществе, содержащий призывы к совершению враждебных, насильственных действий в отношении представителей народов Кавказа. Вину обвиняемый признал.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
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