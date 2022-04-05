В Волгограде 28% жителей решились на срочную смену работы

В Волгограде без малого треть жителей, принявших участие в опросе, планируют в ближайшее время сменить место работы. Как сообщает ИА «Высота 102», к такому выводу по итогам проведенного исследования пришли аналитики Авито Работа и финтех-компании «Деньги Вперед».

— Кризисное время всегда непростое, но и к нему можно относиться по-разному, — подчеркивает управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель. — Опрос показал, что почти у каждого пятого респондента выросла зарплата, а это значит, что всегда можно найти возможность улучшить финансовое состояние. Рынок оправился от первого шока и восстанавливает активность.

Авторы исследования сообщают, что решение сменить работу приняли 28% опрошенных жителей Волгограда, из них 40% планируют сделать это в ближайшие пару месяцев.

— Еще 9% респондентов отводят на процесс поиска новой работы 3-4 месяца и 36% — полгода. Еще 10% рассматривают смену работы в течение года. Из тех респондентов, кто передумал менять работу в феврале-марте 2022 года (9% опрошенных), 65% планируют остаться на текущем месте работы на год и более, — констатируют аналитики.

Сообщается также, у 61% опрошенных волгоградцев за последнее время зарплата никак не менялась. При этом 17% респондентов ощутили облегчение в связи с сокращением количества клиентов (нет прежней нагрузки), пересмотреть отпуска пришлось 15% опрошенных, 16% лишились премий, 18% пришлось забыть удаленку и вернуться в трудовые коллективы.